Тарганів навчили тягати вантаж й працювати наче собаки

17 декабря 2025 | 19:20

Німецький стартап SWARM Biotactics у Берліні створює біогібридних комах-кіборгів для розвідувальних завдань, пише TechSpot.

Команда розробляє мікроелектронні "рюкзаки", які можна кріпити на мадагаскарських шиплячих тарганах, перетворюючи їх на мобільні розвідувальні одиниці. Такі таргани можуть переносити камери, мікрофони та доплерівський радар і проникати в вузькі або небезпечні місця, куди звичайні роботи чи люди не можуть потрапити.

Генеральний директор SWARM Стефан Вільгельм пояснив, що такі таргани обрані не випадково. Вони достатньо великі, щоб нести невеликі вантажі, витривалі в складних умовах і добре вивчені в лабораторіях. Компанія створила систему вагою до 15 грамів і працює над тим, щоб зменшити її до 10 грамів, щоб комасі було легше.

Для керування комахами використовується нейрофізіологічний інтерфейс, що стимулює вусики таргана та викликає природні навігаційні реакції. Людські оператори можуть керувати окремими комахами через контролери, а для масштабних роїв розробляють алгоритми автономного "стадного" керування, здатного координувати десятки або сотні комах одночасно. Вільгельм підкреслює, що процес безболісний і добробут тарганів критично важливий для їхньої ефективності.

Таргани витривалі до хімікатів, високої температури та радіації, що робить їх придатними для зон, недоступних для людей та звичайних роботів. Крім оборонних застосувань, стартап розглядає використання рою тарганів у рятувальних операціях, наприклад, для пошуку людей у завалах будівель. SWARM вже співпрацює з німецькими збройними силами для тестування роїв у польових умовах і очікує перших масштабних розгортань протягом 18–24 місяців.