|
Тарганів навчили тягати вантаж й працювати наче собаки
17 декабря 2025 | 19:20
Німецький стартап SWARM Biotactics у Берліні створює біогібридних комах-кіборгів для розвідувальних завдань, пише TechSpot.
Команда розробляє мікроелектронні "рюкзаки", які можна кріпити на мадагаскарських шиплячих тарганах, перетворюючи їх на мобільні розвідувальні одиниці. Такі таргани можуть переносити камери, мікрофони та доплерівський радар і проникати в вузькі або небезпечні місця, куди звичайні роботи чи люди не можуть потрапити.
Генеральний директор SWARM Стефан Вільгельм пояснив, що такі таргани обрані не випадково. Вони достатньо великі, щоб нести невеликі вантажі, витривалі в складних умовах і добре вивчені в лабораторіях. Компанія створила систему вагою до 15 грамів і працює над тим, щоб зменшити її до 10 грамів, щоб комасі було легше.
Для керування комахами використовується нейрофізіологічний інтерфейс, що стимулює вусики таргана та викликає природні навігаційні реакції. Людські оператори можуть керувати окремими комахами через контролери, а для масштабних роїв розробляють алгоритми автономного "стадного" керування, здатного координувати десятки або сотні комах одночасно. Вільгельм підкреслює, що процес безболісний і добробут тарганів критично важливий для їхньої ефективності.
Таргани витривалі до хімікатів, високої температури та радіації, що робить їх придатними для зон, недоступних для людей та звичайних роботів. Крім оборонних застосувань, стартап розглядає використання рою тарганів у рятувальних операціях, наприклад, для пошуку людей у завалах будівель. SWARM вже співпрацює з німецькими збройними силами для тестування роїв у польових умовах і очікує перших масштабних розгортань протягом 18–24 місяців.
также читайте
[05.12.2025]
[05.12.2025]
[04.12.2025]
[03.12.2025]
|
по теме
Китайцы никогда не догонят США
16. 12. 2025 | 14:40
Валовой внутренний продукт Китая уже в ближайшее время может превысить уровень в 60 процентов от американского ВВП, однако КНР не сможет догнать и, тем более, обогнать США по этому показателю. С таким утверждением выступил сегодня в своем ежегодном докладе Японский центр экономических исследований (JCER), связанный с ведущей деловой газетой страны «Никкэй».
Подвійний вибух в Києві: один загиблий, четверо постраждалих
11. 12. 2025 | 20:06
Сьогодні о 15 годині, на парковці по вулиці Ревуцького,56,що на лівому березі Києвп стався вибух. Загинув молодший сержант НГУ, 1976 р.н., постраждали старший солдат НГУ та охоронець.
Миндичгейт теперь в Израиле
11. 12. 2025 | 18:22
Экс-зампосла США обвинил Юрия Луценко в жесткой коррупции
11. 12. 2025 | 09:06
Бывший зампосла США рассказал, как обделил Юру Луценко, раздавая мешки с деньгами.
Подробиці з життя Скррохов, яку обшукали
05. 12. 2025 | 12:50
справа Анни Скороход: її помічник чеченець Руслан Джамбулатов має брата Рустама, який взяв $250 тис з земляка Імрана Ісаєва, щоб його не внесли до санкційного списку РНБОУ. Питання не вирішив, гроші не віддав. Почалися претензії/розборки. Спір вирішили старійшини. Але не до кінця
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»