У ЄС відреагували на корупційний скандал в «Енергоатомі»

13 ноября 2025 | 13:45

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала корупційний скандал у «Енергоатомі», назвавши його «вкрай прикрим», та закликала Київ діяти рішуче. Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас назвала «вкрай прикрим» нещодавній корупційний скандал в енергетичній сфері України та наголосила на важливості того, щоб Київ поставився до ситуації максимально серйозно. Про це пише Reuters.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у середу, 12 листопада, закликав звільнити двох міністрів уряду у зв’язку з розслідуванням корупційної схеми у «Енергоатомі», що викликав нову хвилю суспільного обурення.

«Вони діють дуже рішуче. Зараз немає місця для корупції, особливо тепер, коли йдеться буквально про гроші народу, які мають іти на передову. Дуже важливо, щоб вони діяли швидко та ставилися до цього надзвичайно серйозно», – зазначила Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» у Канаді.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в державній компанії «Енергоатом», серед фігурантів – колишній бізнес-партнер президента Зеленського та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, а також Герман Галущенко, який раніше очолював міністерство енергетики. Всього підозри отримали сім фігурантів справи.

На тлі масштабного корупційного скандалу в енергетичній сфері президент Володимир Зеленський ініціював відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

До цього уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції.