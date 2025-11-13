|
Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення щодо виведення військ є справою командирів на місцях
13 ноября 2025 | 13:49
Ситуація у Покровську є дуже складною, будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях, заявив президент України Володимир Зеленський.
«Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію…найважливіше для нас – це наші солдати», – сказав він у інтерв’ю для Bloomberg.
За його словами, Росія прагне перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати президента США Дональда Трампа, що Україна повинна вийти з усього східного Донбасу, що складається з Донецької та Луганської областей, щоб припинити війну.
«Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактора», – сказав Зеленський.
Він зазначає, що російські війська «не мають стільки потужності» та націлені на енергетичну систему України в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Україну підкоритися до весни.
«Вони знають, що як тільки енергетичний фактор зникне, у них не залишиться інших сильних факторів», – сказав президент.
|
