Задержан тернопольский дебил, рассылавший бомбы через Укрпочту
01 ноября 2025 | 07:40
Правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, которого считают причастным к взрыву 30 октября на «Укрпочте» в Соломенском районе Киева. Об этом в пятницу 31 октября сообщила Нацполиция.
Как отмечают полицейские, 40-летний житель Тернополя изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления. В сортировочном центре при осмотре одна из посылок сдетонировала. Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали мужчину в его квартире. В ходе обыска правоохранители изъяли еще десяток боеприпасов. Следователи начали уголовное производство по незаконному обращению с оружием и боевыми припасами. Тернополянину грозит до семи лет лишения свободы.
ТРЦ Гулівер в Києві зачинили. Надовго
01. 11. 2025 | 07:36
Торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін у зв’язку з діями з боку колишнього власника, ТОВ «ТРИ О». Про це повідомляє «Ощадбанк».
Из Японии в США можно будет долететь за час. Но очень дорого!
29. 10. 2025 | 10:38
Космические рейсы из Токио в Нью-Йорк хотят запустить японские компании – долететь можно будет всего за час.
ГУР знешкодив в росії ката-підполковника
29. 10. 2025 | 10:35
☠️ У рф ліквідований підполковник російського ОМОНу, причетний до злочинів у Київській області, - ГУР
В Одесі поліцейський напав на ТЦК
29. 10. 2025 | 10:22
В Одесі співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів. Невдовзі туди під'їхало авто, людина з якої почав погрожувати офіцерам зброєю й розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.
