Задержан тернопольский дебил, рассылавший бомбы через Укрпочту

01 ноября 2025 | 07:40

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, которого считают причастным к взрыву 30 октября на «Укрпочте» в Соломенском районе Киева. Об этом в пятницу 31 октября сообщила Нацполиция.

Как отмечают полицейские, 40-летний житель Тернополя изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления. В сортировочном центре при осмотре одна из посылок сдетонировала. Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали мужчину в его квартире. В ходе обыска правоохранители изъяли еще десяток боеприпасов. Следователи начали уголовное производство по незаконному обращению с оружием и боевыми припасами. Тернополянину грозит до семи лет лишения свободы.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :