Маск уходит в финансовый отрыв
07 ноября 2025 | 08:44
Инвесторы Tesla одобрили выплату Илону Маску награды за управление компанией в размере почти триллиона долларов.
по теме
НАТО відгорожується новітньою антидроновою системою
07. 11. 2025 | 09:14
Польща та Румунія почали розгортати американську систему захисту від російських дронів, випробувану в Україну, — AP News
Покровськ - все?..
05. 11. 2025 | 12:50
В Україні побоюються оточення під Покровськом і найбільшої поразки з початку року, - Bild
Насиров с подельником получили реальные сроки
02. 11. 2025 | 08:30
Высший антикоррупционный суд признал экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением в пользу компаний, связанных с бывшим нардепом Александром Онищенко.
Мадяр слідом за Пу пообіцяв росіянам блекаут
02. 11. 2025 | 07:35
Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту.
