Из Японии в США можно будет долететь за час. Но очень дорого!

29 октября 2025 | 10:38

Космические рейсы из Токио в Нью-Йорк хотят запустить японские компании – долететь можно будет всего за час.


Правда, пока проект на начальной стадии. Предварительные заявки на участие в программе начнут принимать в следующем году, а запуск рейсов ожидается не раньше 2030-х. Обойдется такой космический перелет примерно в $660 тысяч.

