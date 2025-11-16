ТЕМА

Трамп ведет дело к короткой победоносной войне

16 ноября 2025 | 19:37

Скандал с записями Эпштейна, вновь вспыхнул в США. Трампу нужно отвлечь общество. Война с Венесуэлой ему нужна.


Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море, сообщили в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой.

