|
Трамп ведет дело к короткой победоносной войне
16 ноября 2025 | 19:37
Скандал с записями Эпштейна, вновь вспыхнул в США. Трампу нужно отвлечь общество. Война с Венесуэлой ему нужна.
Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море, сообщили в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой.
также читайте
[05.11.2025]
[02.11.2025]
[02.11.2025]
[01.11.2025]
|
по теме
Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення щодо виведення військ є справою командирів на місцях
13. 11. 2025 | 13:49
Ситуація у Покровську є дуже складною, будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях, заявив президент України Володимир Зеленський.
У ЄС відреагували на корупційний скандал в «Енергоатомі»
13. 11. 2025 | 13:45
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала корупційний скандал у «Енергоатомі», назвавши його «вкрай прикрим», та закликала Київ діяти рішуче. Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас назвала «вкрай прикрим» нещодавній корупційний скандал в енергетичній сфері України та наголосила на важливості того, щоб Київ поставився до ситуації максимально серйозно. Про це пише Reuters.
Россия открыла паромную линию с Турцией и теперь издевается над пассажирами
08. 11. 2025 | 09:08
Пассажиры парома Трабзон-Сочи провели вторую ночь в море в ожидании швартовки.
НАТО відгорожується новітньою антидроновою системою
07. 11. 2025 | 09:14
Польща та Румунія почали розгортати американську систему захисту від російських дронів, випробувану в Україну, — AP News
Маск уходит в финансовый отрыв
07. 11. 2025 | 08:44
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»