Німці вже напевно пообіцяли далекобійні ракети

20 ноября 2025 | 11:31

Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу дії, - пише Anadolu Ajansi.

На пресконференції в Берліні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що технічні консультації з Києвом тривали кілька місяців і процес вже на завершальній стадії. Кількість ракет і терміни - наразі невідомі.



