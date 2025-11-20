ТЕМА

Німці вже напевно пообіцяли далекобійні ракети

20 ноября 2025 | 11:31

Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу дії, - пише Anadolu Ajansi.


На пресконференції в Берліні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що технічні консультації з Києвом тривали кілька місяців і процес вже на завершальній стадії. Кількість ракет і терміни - наразі невідомі.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Американский писатель Труман Капотэ
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 