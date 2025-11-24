Япония настроилась на милитаризацию

24 ноября 2025 | 08:20

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити запустила процесс достаточно быстрого пересмотра основополагающих документов в военной сфере, включая положения о безъядерном статусе страны, вопрос об атомных подлодках и определение новых целей в повышении расходов на вооруженные силы.

Работа началась в Политическом совете правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), ее интеллектуальном центре, где, в частности, готовятся законопроекты для внесения в парламент. Рекомендации о пересмотре стратегии в военной сфере предполагается представить кабинету министров в апреле будущего года, сообщил координатор процесса, бывший министр обороны Ицунори Онодэра, наиболее авторитетный в ЛДП эксперт по проблемам вооружений и обороны. На основе этих предложений правительство намерено пересмотреть три базисных документа в военной сфере. Предполагается, в частности, обсудить снятие или сильное смягчение действующих в Японии ограничений на продажу вооружений за границу, что во многом препятствует их экспорту. Токио в первую очередь хотел бы продавать за рубеж свои военные корабли и подлодки, а также боевой самолет шестого поколения, который сейчас разрабатывается совместно с Великобританией при участии Италии. Отдельная тема – насыщение вооруженных сил беспилотниками, поскольку на этом важнейшем направлении современной войны Япония пока безнадежно отстает. Предполагается резко ускорить разработку и, главное, производство ракет большой дальности морского, наземного и воздушного базирования. Развертывание таких систем дальностью более 1 000 км по идее начнется уже в будущем году. Предполагается также поставить точку в спорах о том, нужны ли японским ВМС атомные подводные лодки, или альтернативой им могут быть ударные субмарины с принципиально новыми, особо емкими аккумуляторами, дающими возможность сопоставимое время находиться скрытно под водой без всплытия. Особая тема – подход к т. н. трем неядерным принципам Японии – не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Премьер-министр Такаити отказывается открыто подтвердить свою приверженность этим положениям национальной политики. Судя по всему, она готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на постоянный или временный ввоз в страну американского ядерного оружия. Впрочем, отмена третьего принципа может в перспективе привести к пересмотру всей безъядерной политики Токио. В настоящее время Япония официально ставит цель довести к 2027 году военные расходы до уровня 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Премьер Такаити намерена резко ускорить этот процесс, добившись выполнения задачи уже кк апрелю 2026 года. В то же время США на неофициальном уровне настаивают на повышении военных расходов Японии до 5% ВВП. Выход на такой уровень, по мнению некоторых экспертов, превратит страну в самостоятельную военную державу, способную решать боевые задачи даже без поддержки США.



