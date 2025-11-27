Про стариков-подростков

27 ноября 2025 | 16:58 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мы, конечно, все отсмеялись над анекдотом про старого еврея, известного соплеменникам своим душистым чаем. Напомню: родственники этого мастера чайных церемоний вопрошают на смертном одре: «В чем секрет твоего вкуснейшего чая? Не таись, не уноси секрет в могилу!» «Помните, братья евреи, - отвечает умирающий еврей, - Не жалейте заварки!» Я, конечно. Не еврей, и чай у меня получается так себе. Но если у меня спросят на пути к праотцам (ну должен же хоть кто-то что-то спросить!) о моих самых глупых ошибках в жизни, я припомню две.

Покупка робота-окномоя за 400 баксов Убежденность, что все люди есть системы обучаемые на протяжении всей их скорбной жизни.

По поводу первого пункта: если вы не собираетесь мыть окна небоскребов с целью обогащения, то робот-окномой вам не нужен. Специальная херня за 200 гривен из магазина для домохозяек поможет вымыть окна быстрее и качественнее.

Со второй моей ошибкой сложнее. Все люди рождаются с верой в постулаты Великой французской революции. Вот это все: свобода, равенство, братство и прочая вольтеровщина. В действительности свобода не нужна никому за исключением редких отщепенцев, рождаемся мы все неравными, братства не существует. Есть внутривидовая борьба и пропаганда, ее усиливающая.

Истина скрыта от нас при рождении – ее следует познать. Но это дано не каждому. Помнится, в поезде моя супруга заказала проводнице преклонных лет кофе с третью стакана кипятка. На что проводница уточнила: «Это больше половины или меньше?» Вот тогда я заподозрил, что не всем открыты таинства мироздания, в частности секрет трети стакана воды.

Чем дольше я жил, тем сильнее мучало подозрение, что люди разные, а большинство необучаемые. Встречаешься лет через двадцать с человеком, с которым когда-то на равных общался, играл, решал свои подростковые дела, клеил девчонок… И вдруг с удивлением понимаешь, что человек совсем не изменился. Он шутит те же шутки 20-летней давности, у него те же подростковые реакции на происходящее, он выглядит просто как постаревший подросток: ни признаков жизненного опыта, ни умения оценить ситуацию и предсказать последствия… Все в соответствии с формулой: мудрость приходит с возрастом, но иногда старость приходит одна.

И чем дольше наблюдал я за знакомыми с детства людьми, тем тверже укреплялся во мнении: подавляющая масса людей необучаема. Не то чтобы совсем, а с определенного периода. Сначала мне казалось, что экстренное торможение в развитии случается после окончания вуза – после 20 лет. Позже стал замечать, что многие знакомые зависли на уровне выпускников школы. Сегодня по моим персональным наблюдениям могу засвидетельствовать, что многие стопорятся на уровне развития 7 класса. Дальше, видимо, организму не до того: половое созревание, выбор места в жизни, приобретение рабочих навыков, семейные обязанности – когда уж тут учиться и познавать мир…

Не нужно обманываться, мы – биологические компьютеры. Или как любят говорить айтишники – кожаные мешки. Нашими действиями и стремлениями управляют алгоритмы. Поэтому не вижу поводов для беспокойства на предмет победы искусственного интеллекта. Он лучше нас, в нем не так все напутано. Наша нервная система – это мультипроцессор с огромным числом обратных связей. В принципе, наука установила и описала все основные процессы, происходящие в этом компьютере. Например то, что человек рождается «недопеченным», недоношенным. Размер родовых путей мешает полностью созреть в утробе матери. Приходится дозревать после рождения. Это только жеребенок может сразу после рождения встать на ноги и как-то передвигаться. Человеческий детеныш недееспособен еще несколько нет. В это время идет созревание не только тела, но главное – нервной системы, в том числе мозга. Основная его часть, которая формируется после появления на свет – новейшее наше приобретение – префронтальная кора, отвечающая за «осознанный контроль» наших действий. Именно она формируется под воздействием опыта, событий послеутробной жизни. Теоретически созревание человека, то бишь, его префронтальной коры, заканчивается годам к 28-30. Но это для чемпионов. Подавляющее большинство стопорит свое развитие годам к 13-17. Не претендую на истину. Выводы делаю лишь на основании собственных наблюдений за разными людьми с разных регионов, с которыми знаком с подростково-молодежного возраста.

Главный вывод: люди разные, равенство - миф.