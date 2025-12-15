Все мы немного инвалиды

15 декабря 2025 | 09:49 , ТЕМА

Страну накрыла странная эпидемия. Едва не на каждом втором авто найдешь стикер со знаком «Инвалид» или под лобовухой – загадочные пропуска в высокие инстанции: КМДА, КМ, Погранслужбу и прочая дичь. Вновь стали популярны надписи «Пресса» на пол лобовухи. Однажды я наслаждался видом цветного самопала, из которого следовало, что владелец авто не простой журналист, а аккредитованный в ЦОС МВД. И отдельно болдом указано: «Специализация: освещение деятельности правоохранительных органов». Это для чего, а? Намек, что у авторогуля имеется знакомый полковник, а лучше генерал, который все порешает и сотрет в пыль всякого патрульного, имевшего наглость выписать штраф за чертячее поведение на дороге?

Каждое второе место на парковке, предназначенное для инвалидов занято огромными членовозами хозяев жизни. Им не стыдно и претензий к ним не возникает. Может в штате нацполиции и вправду есть специальный генерал, который за отдельную мзду дает добро на нарушение ПДД, разруливает проблемы оленей за рулем, над которыми мораль и закон не властны?

Почему кроме бизнеса эвакуаторов в нашей стране ничего не работает? Визит полицейского патруля на любую парковку супермаркета гарантирует десяток штрафов за необоснованно занятое место для инвалидов. На любой улице, около каждого перехода можно навыписывать массу протоколов за нарушение правил парковки. И если делать эту работу систематически, то нарушать станет просто экономически невыгодно. Неотвратимость наказания – это то, чему так и не научилась наша обновленная полиция в красивой форме.

А почему собственно полиция «недорабатывает»? Мы содержим грандиозный штат полиции, ДБР, НАБУ… Мы как-то узнали из откровений министра внутренних дел, что его подчиненные не могут воевать, потому что не на то учились. А на борьбу с оленями на дорогах они натасканы? Нет. Так почему мы тратим огромные средства на этих решал в красивой форме, на новеньких авто, с оружием, камерами и прочими прибамбасами? Просто следует в бюджете следующего года урезать финансирование Нацпола – соответственно результатам их работы.

А что делать с рогулями, которые безнаказанно лепят знаки «инвалид» и всякие грозные бумажки на лобовуху? С жлобством можно бороться не только силой. Общепринято считать, что главная наша проблема – коррупция. Но мне кажется, что главная проблема украинского общества – жлобство. С него следует начинать борьбу. Ведь если такой жлобок со значком инвалида получит хоть маленькую власть, он украдет все до чего дотянется: такова его жлобская сущность. Коррупция вторична. Ее базис – рогулизм. Приличный человек не наклеит знак инвалида, не станет красть, даже если ему за это ничего не будет.

Надо создавать невыносимые условия для жлобов: формировать общественное мнение: быть жлобом – это стыдно и не престижно. Крутить просветительские ролики по ТВ, вывешивать оригинальные бигборды – специально для жлобов, создавать обучающие программы для школьников, вести дискуссии в обществе.

Ведь общество жлобов не в состоянии создать государство, ибо государство предполагает уважение к своим согражданам, принесение ежедневных маленьких жертв на пользу ближнему. Жлоб на такое не способен – он всегда гребет под себя. В итоге мы сегодня имеем кристально жлобское античеловечное государство, в котором воровство и беспредел даже во время войны – норма как на самом верху, так и ниже вплоть до кассира супермаркета и водителя на дороге. Жить в таком обществе не хочется, его хочется поменять.