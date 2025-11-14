Обезвредить «Жуков»

14 ноября 2025 | 08:49 , ТЕМА

Из книги "Войны УБОП Киева".

Генерал Владимир Дахновский рассказывает:

К 1998 году лидер ОПГ Валера «Прыщ» уже не рисковал кататься по Киеву кортежами с охраной «Беркута». Сотрудникам 8 отдела УБОП удалось арестовать нескольких бригадиров ОПГ – Салоеда, Вову Бандита, Доцика, Кагу. Прыщ и еще один бригадир - Лича были объявлены в розыск.

С самого начала разработки нам начали поступать предложения «решить вопрос миром», назывались различные суммы – от 300 тысяч долларов до 1 миллиона, сулили долю в предприятиях, находящихся под контролем ОПГ, оформить на родственников убоповцев.

Не встретив понимания, Прыщ начал «решать вопрос» через контролирующий орган – прокуратуру. Но и здесь не удалось окончательно порешать вопрос. Желающих его решить хватало. Но Прыщ опасался, что заплатив деньги сейчас, в будущем не будет защищен от повторения подобной ситуации.

Гомерический хохот оперативников вызвало прослушивание перехваченного телефонного разговора Прыща с одним из «решал». Последний просил компенсировать ему 500 долларов, которые тот потратил на обед в ресторане с прокурорским чиновником высокого ранга. Прыщ долго рассказывал собеседнику, что 500 долларов - большие деньги, которые еще нужно заработать. Смешно эти слова звучали из уст человека, месячный доход которого исчислялся в миллионах долларов.

Основные усилия 8 отдела были направлены на раскрытие нескольких эпизодов преступной деятельности «прыщей»:

Дело о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. История датируется 1992 годом, когда при бандитских разборках на Лесном массиве прыщевцы, используя ножи, биты и пистолеты жестоко избили боевиков из группы «лесников». Поводом для разборок послужил банальный конфликт на Республиканском стадионе, он же рынок «Патент», где прыщевцы не поделили с «лесниками» канистру бензина. Разбойное нападение на жителя Киева Рыжкова. - В 1995 году стремясь обложить данью незарегистрированный гаражный кооператив по улице Закревского, прыщевцы столкнулись с противодействием одного из хазяев гаражей Рыжкова. Стараясь «сломать» его сопротивление, к нему на встречу несколько раз приезжали бригадиры Кага, Вова Бандит, Чип с их боевиками. Они угрожали Рыжкову, а один раз для острастки даже пальнули из помповых ружей по мусорным бакам. Апофеозом конфликта стал визит самого Прыща.

Выслушав угрозы, Рыжков заявил Прыщу в сопровождении трех десятков бойцов, что он для него никто и денег Прыщ не получит.

Через несколько дней на территорию кооператива залетели два десятка отморозков, которые битами и металлическими прутьями избили Рыжкова и его кума, после чего погрузили потерпевших в багажник и вывезли на квартиру, где удерживали, периодически избивая, несколько дней. Бандиты также забрали два автомобиля потерпевших.

Убийство Вовы Полищука (Чайника) о котором шла речь выше.

Все дела были истребованы из райотделов в отдел Организованной преступности следственного управления киевского главка. Расследование осложнялось тем фктором, что преступления были совершены от 2 до 5 лет назад.

Уголовные дела приняли в производство следователи отдела «ОП» Ольга Кочнева и Борис Попов. Несмотря на относительно юный возраст, они профессионально подошли к расследованию. Понимая, что все материалы будут рассматриваться в суде «под микроскопом», следствие скрупулезно отрабатывало мельчайшие детали, устанавливало очевидцев, доказывало мотивы преступников.

Опера стонали от вала рутинной работы. Приходилось исполнять поручения следователей, требовавших порой привлечения большого числа оперативников УБОП. Так, в 1998 году оперативники 8 отдела УБОП на протяжении двух месяцев пытались установить очевидца избиения на Лесном массиве. Об этом свидетеле было известно лишь то, что он проходил мимо побоища в военной форме с аксельбантом. Были опрошены сотни жителей прилегавших домов, через архивы Министерства обороны установлены и в дальнейшем отработаны «дембеля», проживавшие на Лесном массиве в 1992 году. Свидетеля обнаружить так и не удалось.

Другим отдельным поручением следователи требовали установить водителей автобусного маршрута № 56, которые могли видеть на Окружной дороге Киева избитого Рыжкова. Месяц отработки водителей не дал ровным счетом ничего... Но сыщики делали все возможное, чтобы не получить дело из суда на дополнительное расследование.

Загнанный в угол зверь очень опасен. В начале 1999 года прыщевцы напомнили нам об этом. В селе Семиполки Броварского района Киевской области застрелили несговорчивого Рыжкова. .

Убийцы подобрались к дому Рыжкова, и один из бандитов открыл стрельбу в жертву через окошко в ванной. Когда раненный Рыжков выбежал из ванной, второй убийца хладнокровно расстрелял его через окно комнаты. В теле убитого насчитали 18 огнестрелов.

Мы неоднократно предлагали Рыжкову охрану силами сотрудников «Сокола», на что получали неизменный ответ: «У меня два ружья, я смогу за себя постоять». Ружья так и остались на втором этаже его дома. По чистой случайности осталась жива его сожительница– ей с годовалым ребенком удалось укрыться на втором этаже .

Пистолет «ТТ», из которого убивали Рыжкова, через месяц засветился в Киеве – на Оболони преступники расстреляли молодого парня, который на ВАЗ-21099 серого цвета подвез свою девушку к дому, где она жила. Что привлекло наше внимание: убитый никоим образом не был связан с криминалом. Интерес вызвала его девушка. Ранее она жила с активным участником ОПГ «Ткача» Кедуном по кличке Кед. И у того очень похожая машина.

Дальше – больше: узнаем про затяжной конфликт Кеда с членами группировки Прыща, группой «Жуков». По малолетству и Кед и Жуки беспредельничали в одной бригаде под предводительством неоднократно судимого Литмановича. Жуки в 14-летнем возрасте зарезали своего главаря, после чего группа распалась на два враждующих лагеря: один возглавил Кед, ушедший работать под Ткача. Другой лагерь – группа «Жуков» перешла под крыло Прыща.

Конфликт был из разряда «не на жизнь, а на смерть». Противоборствующие стороны кидали друг в друга гранаты, стреляли из автоматам по автомобилям врага, убивали соперников ножами, насиловали их девушек, привязывали пленных к железнодорожным путям, одним словом, гремели на весь Киев, оставаясь безнаказанными.

Вывод по оболонскому убийству напрашивался сам собой: вероятно, убивали «Жуки», охотясь на Кеда. Караулили его возле дома девушки. Ну а ошиблись в объекте из-за того, что оба кавалера девушки ездили на похожих машинах.

8 отдел сконцентрировал свое внимание на группе «Жуков». Группу составляли отпетые отморозки. Лидеры Паша Ющенко, братья Жуковы и Вова «Мыня» напрямую подчинялась бригадиру Прыща - Личе. По нашей информации это было силовое крыло ОПГ.

Четко просматривался мотив Жуков на убийство Рыжкова – заказ прыщевской верхушки, которой столь информированный заявитель УБОПа был как кость в горле.

Ранее Жуки засветились в серии дерзких разбоев.- Они врывались в квартиры и частные дома, где под угрозой оружия связывали хозяев, могли на протяжении ночи подвергать их изощренным пыткам, даже насиловали: это были настоящие звери в человеческом обличье.

Жуков долгое время безуспешно искали несколько райотделов Киева, управление уголовного розыска и управление «К» СБУ.

Вспоминает Виталий Петрунек:

Как только мы просчитали, что Рыжкова скорее всего убили Жуки, Дахновский поставил задачу за два дня их разыскать и задержать! Я пытался взразить: их весь город ищет – милиция, СБУ! А у нас даже их фоток нет –только информация о том, где их недавно видели, номер одной их машины и марка другой. Дахновский со свойственным ему максимализмом на это заявил, что пока Жуков не возьмем, домой не вернемся. Впряглись…

Продолжает Владимир Дахновский:

Всем 8 отделом начинаем перекрывать разные районы Киева – возможные места появления «Жуков». У каждого опера был список авто молодых парней, которые контактировали с бандой Жуков чисто на бытовом уровне: поменять колеса, привести продукты… И один наш экипаж выявил машину связного Жуков – вазовскую пятерку. Я скомандовал ее не останавливать, а провести. Машина вывела на СТО, где мы устроили засаду и в течение получаса задержали «Вольво», которое приехало на шиномонтаж. В машине – три члена ОПГ Прыща. Cреди них – активный авторитетный Мечкало (Мыня), один из основных в группе «Жуков». Интересный персонаж: 21 год, никогда не имел паспорта, нигде не прописан: настоящий отрицалово. Зато у него изъяли права и загранпаспорт. А общегражданский паспорт он не получал. Потому что для получения общегражданского требуется справка из военкомата А в армию Мыня совсем не хотел.

Продолжает Виталий Петрунек:

Легко сказать – провести… У нас одна машина – один экипаж: я, Олег Бабенко, Рома Пшонка, Леша Кирилюк. Остальные - в других местах, подтянуться не успевают. Машину связного за десять минут слежения мы теряли раз пять. Столько же раз находили – гонки были еще те… Понимаем, что уже обнаруживаем себя и дальше скрытно работать не получится.

Задержали машину на СТО, завели задержанных внутрь, чтобы не держать под стволами на виду у прохожих. Вскоре на СТО заехало «Вольво». Мы думали, что это левые пассажиры и уже собрались объявить, что СТО закрыто. Но присмотревшись замечаем свой контингент: цепи, барсетки, лысые черепа. Хоть фотографий бандитов у нас как не было, так и нет, все же решаем и этих проверить. Удача: есть Мыня и один из братьев Жуковых!

Рассказывает Владимир Дахновский:

Доставив задержанных в УБОП, вызвали следователя, и он тут же задержал разыскиваемых в порядке ст. 115 УПК. При этом один из бандитов так разбушевался, что уничтожил процессуальный документ – съел протокол задержания. Мы ему даже не мешали: он давится протоколом, тем самым готовя себе дополнительную статью.

Пока писали «бумаги», наступила ночь. Разъезжаться по домам уже не хотелось. Я понимал, что после задержания Мыни и одного Жука на следующее утро мы остальных уже не найдем. Их и так почти нереально отыскать, а после задержания не взирая на предельную секретность утечка информация все равно пойдет, и оставшиеся на свободе бандиты наглухо залягут.

В мобильных телефонах задержанных не было номеров других членов банды: только телефоны их телок. Я попробовал установить контакт с задержанным членом банды – маленьким, худеньким, писклявым. Но его было легче убить, чем вылечить. Рядом сидел опер Юра Ачкасов. И тут мне бросилось в глаза: эти двое - чертовски похожи. Мало того – у них очень схожий тембр голоса. И тут меня осенило как вытянуть непойманных бандитов на живца!

Я выгоняю из кабинета задержанного. Даю его мобилку Ачкасову, говорю чтобы набирал телку этого задержанного и срывающимся на крик голосом просил ее сообщить «братанам», что он в аварии недалеко от Московской площади и ему «кидают предъяву» численно превосходящие силы недружественной группировки. Поэтому он просит оказать помощь: подъехать на «стрелу» с «железом».

План сработал! Сонная дивчина пообещала найти остальных Жуков. Мы берем «Вольво» задержанных и инсценируем ДТП под развязкой на Московской площади. Через некоторое время мимо «ДТП» не спеша проехал джип, на котором гордо красовался номер, ранее полученный операми от агентуры. Наши клиенты!

Джип скрылся за углом близлежащего дома. Я командую своим операм – Олегу Бабенко и Владиславу Кошмякову бежать за другой угол дома, чтобы определить куда поехал джип. На месте «ДТП» остались я, мой заместитель Дима Яковлев и два опера – Роман Пшонка и Виталий Петрунек. Остальные силы были рассредоточены по прилегающим улицам, чтобы перекрыть возможные пути отступления.

Едва Бабенко с Кошмяковым скрылись за углом дома, из-за противоположного угла вышли двое парней и направились к нам. Мы усиленно стучим ногами по бамперам и окнам «Вольво», всем видом демонстрируя намерение извлечь оттуда Жуков, которые в действительности сидят у нас на базе.

За несколько метров до автомобилей, приехавшие на джипе заподозрили неладное и остановились. Один замер, второй зашел за спину операм и кинул предъяву: «Че за непонятки?!» Эта фраза невольно послужила сигналом к реагированию. Через несколько секунд оба лежали на асфальте. Для острастки в связи с особой опасностью банды мы несколько раз даже пальнули в воздух. Также это можно было трактовать как салют в честь победы над неуловимыми Жуками.

Продолжает Виталий Петрунек:

Это были остававшиеся в розыске члены банды - костяк группы: Паша Ющенко и второй брат Жуков - Паша. Когда мы изъяли в джипе пистолет «ТТ», Жуков прошипел: «Жаль, что я его с собой не взял. Хоть одного успел бы завалить».

Судьба была неблагосклонна к Паше – выйдя в 2000-х на волю, он поссорился с бывшими подельниками на почве дележа неправедно нажитых богатств: друзья-товарищи расстреляли его в парадном, для верности заслав ему в череп четыре контрольных из горячо любимого ими «ТТ».

Вот так за сутки были задержаны участники одной из самых «беспредельных» киевских групп. Позже в гараже задержанных изъяли целый арсенал: пистолеты-пулеметы, обрезы, пистолеты, гранаты, патроны. Однако «ТТ», из которого застрелили Рыжкова и водителя «Жигуля» на Оболони, там не оказалось.

На момент задержания «Жуков» мы еще не владели в полной мере фабулами разбоев, за которые разыскивали «Жуков» наши коллеги. Поэтому автомобили задержанных осматривали по несколько раз, изымая все новые и новые вещдоки. Каково же было наше удивление, когда полгода спустя нам позвонили со штрафплощадки и сообщили, что в «Вольво» «Жуков» обнаружили пистолет «ТТ».

Как сотрудники штрафплощадки смогли найти то, чего не нашли опера? Да все просто! Доблестные труженики штрафплощадки пытались раскурочить автомобиль на запчасти. Исходя из комичности ситуации, «привязать» найденный ствол к кому-то из задержанных , , не получилось.

Все задержанные получили длительные сроки.