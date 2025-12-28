Китай в долгах как в шелках

28 декабря 2025 | 16:10

В Китае неуклонно нарастают прямые и скрытые долги местных органов власти, которые превратились в финансовую бомбу замедленного действия солидных размеров. Эксперты в Токио полагают, что ее общие размеры составляют более 20 триллионов долларов, хотя точные цифры неизвестны. Власти пока контролируют ситуацию, хотя ее разрешение, как утверждается, постоянно откладывается на будущее.

Корень проблемы – затяжной кризис в строительно-риэлторской сфере экономики страны. В Китае нет частной собственности на землю, распределением участков распоряжаются местные органы власти – поступления от этого стали их главным источником доходов. Однако кризис в строительстве, огромный массив нераспроданных домов и квартир сбивают интерес предпринимателей к земле. Скажем, с января по ноябрь 2025 года местные органы власти заработали на операциях с участками 2,5 триллиона юаней, менее 357 миллиардов долларов. Однако на пике в 2021 году это были 8,7 триллиона юаней – свыше 1,2 триллиона долларов. Нехватку поступлений и дыры в бюджетах органы местной власти восполняют выпуском своих ценных бумаг. Общая сумма этого долга известна, она возрастает год от года, и достигла уже 54 триллионов юаней – более 7,7 триллиона долларов. Это рекорд за все время ведения такой статистики. Официально местные органы власти могут собирать дополнительные деньги на свои нужды только путем выпуска своих региональных займов. Однако этих средств не хватает – Компартия требует высоких темпов экономического роста, масштабных проектов, и дополнительное финансирование находится через кредитные компании. Фактически они дают деньги в долг под твердые гарантии возврата со стороны местных органов власти. Такие схемы не вполне легальны, но центральные власти закрывают на них глаза. Статистики этой скрытой задолженности не существует. Однако китайская исследовательская компания DZH оценивала ее размеры на конец 2024 года вместе с накопившимися процентами в 87 триллионов юаней. Это более 12,4 триллиона долларов. Правительство КНР увеличивает квоту на выпуск займов для местных органов власти, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Снижается ставка кредита, что уменьшает масштабы проблемы. Китай, не будем забывать, получает гигантские прибыли от внешней торговли, имеет немалые финансовые возможности, что пока снимает угрозу реального кризиса. Но это не устраняет саму бомбу местной задолженности, размеры которой, повторимся, продолжают нарастать.



