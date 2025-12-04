Любов за гроші. Як українцям не розучитися читати

04 декабря 2025 | 09:30 , Олег Єльцов, ТЕМА

Дитинко працює на іноземну компанію. Весь час вони там щось вигадують. Якісь внутрішні змагання. Донька разом із сотнями колег по всій Європі починає ганяти на вєліку, щодня демонструючи свої досягнення у Страві. А за кілька місяців вже бігає де б не була. Й знов змагається, із захопленням розповідаючи, що обігнала за кілометражем якогось моторного хлопчину з Португалії.

А нещодавно повідомила, що компанія щомісяця компенсує кожному співробітнику чималу суму за придбані книжки: купуй-надавай чек-читай безкоштовно. Допомагаю у виборі книжок, потім їх ковтає й решта нашої родини. Нещодавно порадив донці світовий бесцелер «Самознищення Європи» у якісному українському перекладі. Сам прочитав із задоволенням. Здивував тираж: 2000 екземплярів. Стало шкода видавця: із такими тиражами й потягом українців до читання книговидання перетворюється з бізнесу на мистецтво виживання.

За останніми даними середній тираж української книжки – 1200 екземплярів й з роками він стабільно падає. Прогноз на майбутнє песимістичний. Й не варто орієнтуватися на захоплені репортажі з книжкових ярмарків: видавців багато-покупців нема. Це ганьба й свідчення тотальної культурної деградації.

Що робити? Можна звісно, як зараз займатися піаром й пропагандою, доводячи, що книжковий ринок зростає. А можна працювати – як це роблять власники іноземної компанії, в якій працює моя донька. Вони не ставили за мету розвиток українського книговидання, вони просто витрачають на це власні кошти, відчувають свою місію так би мовити – не лише заробляти, а й розвивати тих, за кого відповідають.

Українські чиновники від культури не відчувають відповідальності. Вони вміють лише забороняти, чим активно зайнятий Інститут національної пам’яті, й спалювати бюджетні кошти, як це робить мінкульт, фінансуючи остаточно спорожнілі бібліотеки, надаючи дороговартісну нерухомість, як от Спілці письменників, де підстаркуваті митці збираються аби потеревенити у палаці на вулиці Банковій. Створювати безкоштовні аудіо та електронні бібліотеки української та світової класики – то для них дурна справа. Це ж зменшить продажі й закупки до бібліотек продукції українських видавництв, які напевно мають власне лобі у державних структурах. Запроваджувати нові дієві форми привчення до читання – то ж треба напружити мозок, проявити ініціативу, щось вигадувати. Простіше роздати по «вовиній тисячі гривень» або ж «вовиних 3000 км», замість «щомісячної «вовиної книжки».

Панове, в нас вже закінчилися вулиці, які слід перейменувати, пам’ятники, які слід зруйнувати й музеї, які можна закрити. А невдовзі закінчяться гроші, які ви можете викидати на вітер. Й що ви тоді будете робити, нащо ви будете потрібні, й який сенс буде у цій державі, яка усунулася від однієї з головних своїх функцій – просвітництва? Не добивайте її разом із ворогом, вчиться у іноземців, на яких працює моя донька.