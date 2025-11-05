|
Самознищення Європи
05 ноября 2025 | 11:55 , Олег Єльцов, Тема
Видавництво «Наш формат» видало світовий бесцеллер Дугласа Мюррея «Самознищення Європи. Імміграція, ідентичність, іслам». Книжки в нас не читають, тиражі стрімко падають й сьогодні середній наклад становить 1400 екземплярів. «Самознищення» надруковано тиражем 2000. Отже, шансів, що її прочитає «середньозважений» українець близькі до нуля. Тому поспішаю виконати свій громадянський обов’язок – коротко викласти те, що ви не прочитаєте ніколи.
З назви книжки все одразу зрозуміло: мова про іммігрантську навалу в Європі й не лише. Також у США (хай живе новоспечений мер Нью-Йорка Зохран Мамдані!), Австралії, Канаді – у всьому англосаксонському світі.
Як відомо, англосакси збудували найуспішніший світ, в якому ми живемо й куди прагне потрапити решта, які цей світ збудувати не здатні. Звісно, мільйони біженців, що вливаються у європейську родину щороку, стверджують, що вони біжуть не за ковбасою й ста сортами пива, а від репресій й неминучої загибелі на батьківщині. Але практика свідчить: переважна більшість з них – молоді чоловіки, які мали б робити життя кращим у себе вдома, але вони рвуться туди, де це зробили інші люди.
Близько половини «дітей» - це статевозрілі чоловіки до 30 років. Просто вони прибувають без документів й розповідають про своє тяжке сирітське дитинство. А отримавши вид на проживання часом сідають у вантажівку й направляють її на британців й мирних туристів, як це було в Лондоні. Або збираються в банди й масово ґвалтують білих жінок на різдвяних святкуваннях, як це було в Кельні.
Про все це розповідає Мюррей, який не приховує своєї позиції: він проти всього цього. Й докладно пояснює чому так сталося й що буде далі, якщо робити те, що зараз, тобто нічого.
Автор – відчайдуха. Зазвичай таких сьогодні в Європі б’ють, ріжуть горлянки, таврують фашистами. Дехто з них вимушений іммігрувати, але здебільшого перебувають під поліцейською охороною, змінюють місця ночівлі, часом мешкають на військових базах.
В це важко повірити, доки не прочитаєш книжку. Це дуже пізнавальне читання для східноєвропейця: погляд зсередини. Виявляється, ми майже нічого не знаємо про процеси у сусідів, або ж наша уява гранично викривлена. Позатим, все це стосується нас безпосередньо, як не дивно це звучить.
Коли закінчиться наша війна, ми неодмінно стикнемося з тою ж міграційною проблемою, яка охопила західний світ. Адже її корені – у повоєнному відновленні Європи, коли учасники Другої світової конче потребували робочих рук для відбудови.
Українські чиновники вже несміливо починають про це говорити й негайно отримують суспільний осуд, передусім від радикалів. Звісно, можна боротися із новоприбульцями шляхом терору й погромів. Але можна діяти раціонально: асимілювати, перетворюючи індусів й африканців на щирих українців. Україна має доволі успішний досвід. Достатньо пройтися вулицями Одеси й поцікавитися її історією. Кого там тільки не живе, але ж ніхто не скаже, що Одеса – італійське, французьке чи навіть єврейське місто. Ні, це Україна.
Або спробуйте віднайти на українських теренах залишки варягів, які правили на Русі. Де вони? Асимільовані вщент!
В Європі 20-21 століть цього не відбувається. Й Мюррей чітко пояснює чому. Мрії європейців про збагачення їхньої культури новоприбульцями, розмаїття вірувань й соціальних практик розбилися вщент об сувору дійсність. Шаурма й кебаб на вулиці – от і все культурне збагачення. Найбільша проблема – ісламська громада. Чому саме ісламська? Тому що, як з’ясувалося, головна відмінність поміж людьми – не расова приналежність й навіть не країна походження, а релігія й вся та культурна надбудова, яка з неї походить.
Біженці-християне майже не згадуються у дослідженні – вони не становлять помітної проблеми. Але мусульмани – це держава в державі із своїми локальними місцями проживання, ідеологією, культурними звичаями, які часом протирічать звичкам європейців й їхній християнській культурі.
Якщо ви все ж візьмете в руки цю книжку й занудьгуєте після перших ста сторінок, раджу починати читання з розділу «Втома» у другій половині книги. Тут автор глибоко аналізує історичне підґрунтя нинішніх міграційних проблем, коли попри наявну загрозу ісламізації й невдоволення населення влада ховає голову в пісок чи навіть в дупу. Дехто, як колишній мер Лондона Джонсон чи прем’єр Кемерон кажуть, що нічого не вдієш й треба просто звикати до цього. Але всі як один гноблять критиків міграційної політики, поспішаючи записати їх у расисти, фашисти, тощо.
Чому так відбувається? Звісно, через бажання зберегти владу. Бо якщо братися за вирішення застарілої проблеми, це може призвести до неочікуваних наслідків. Масові заворушення, зростання кількості терактів ісламістів (яких й без того стабільно більшає). Для кардинального вирішення проблеми доведеться депортувати мільйони людей, а решту примушувати жити по-новому в їхньому новому домі. Це потребує поставити хрест на отій дурній толерантності й ідеях мультикультурності, від яких потерпає вся Європа, змінювати Конституцію...
Напевно дійде й до цього, але не зараз. Суспільство має накопичити гнів.
До 2050 року понад половина населення багатьох європейських країн віком до 14 років будуть мусульманами. Отоді може й вибухне. А поки що в країнах ЄС міцнішають праві партії, які мають «не толерантний» погляд на проблему й шляхи її вирішення. На них одразу вивішують наогдиніші ярлики, включаючи й «прокремлівський проект». Але, на думку Мюррея, головна причина – невдоволення населення діями нинішньої влади, передовсім у вирішенні проблеми ісламізації їхніх країн.
Чи дасть це в історичній перспективі позитивний результат? Не факт. Ота «втома», про яку пише автор, за його версією – першопричина всього, що відбувається в Європі. Й у витоків проблеми стоїть… німецька філософія з її прагненням «дійти до межі» у розгляді будь-якого питання. Саме німець Ніцше проголосив про смерть бога, саме німець Шпенглер проголосив про неминучу смерть Європи, Вагнер намагався дійти до межі в музиці, а вся нація намагалася двічі реалізувати ці прогнози у життя, нацькувавши народи світу один на одного.
На думку Мюррея, з набуттям дедалі більших наукових знань, європейці віддалялися від бога й тої традиції, яка закладалася християнством й успадкованою нею традицією від древніх греків. Європейці спробували й зробили все що можна було: дурне й добре. А втративши релігійний орієнтир втомлено зупинилися, продукуючи мертві ідеї, мертву неокультуру. Наче перед неминучою смертю вони дійшли простенької домінуючої думки: давайте розважатися, ловити кайф. Але це набридає, людині потрібна мета, якої сучасна Європа не здатна винайти.
Й отут у їхньому світі з’являються імігранти-мусульмане зі своїми часто дикунськими принципами. Але ж вони мають живу релігію, мають мету: передовсім це анексія, знищення прогнилого старого Світу. Й багатьох це приваблює, передусім молодь. Не секрет, що серед терористів, які підривають бомби й ріжуть перехожих на європейських вулицях чимало «білих» чи народжених в Європі. Виходить так, що європейська культура вже не приваблює, не здатна асимілювати новоприбульців через свою втому й безідейність. Решта проблем – похідні від цього.
Нам би їхні проблеми, зауважить пересічний українець. Ні, їхні проблеми нам не потрібні. Але нам конче потрібні бійці до іноземних легіонів, майбутні лікарі, будівельники, водії з країн третього світу (бо громадяни розвинених країн до нас не поїдуть). Має бути державна політика із залучення робочої сили, яка не призведе до ісламізації України. Й вивчивши негативний досвід європейців, ми можемо уникнути цієї проблеми. До слова, за останні роки кількість мечетей в Україні подвоїлася.
Характерно, що члени ЄС зі Східної Європи, а саме – учасники Вишеградської четвірки, наші колишні сокамерники по соцтабору, послідовно пручаються політиці мультикультурності й імігрантської навали, яку започаткувала 2014 року канцлер Меркель й просуває нині Брюссель.
Є безліч шляхів вирішення проблеми. Тут буде корисніший досвід не європейський, а азійський. Скажімо, в багатих арабських країнах існує практика, коли пускають на роботу чоловіків з мусульманських країн, але жінок – з християнських. Оце й призводить до асиміляції. Звісно, для нас прийнятні християнські заробітчани – асимілюємо легко. Адже національність визначається не за походженням чи кольором шкіри, а за культурним нашаруванням. Не даремно хтось з європейських політиків казав, звертаючись до секулярних співгромадян: ми повинні поводитися як християни. Це не про вірування – це про культуру, це про ставлення до оточуючих й співіснування у цьому світі.
Щодо майбутнього бабці-Європи, Мюррей налаштований скоріш песимістично, хоча не каже цього прямо. Українцям потрібно читати більше таких книжок й уважно придивлятися до тих, з ким прагнемо пов’язати власне майбутнє, аби не потрапити під європейські суди, як учасники Вишеградської четвірки, які вперто пручаються європейській ісламізації.
также читайте
[09.10.2025]
[29.09.2025]
|
по теме
Рыбалка: искусство, традиция и способ познать тишину природы
05. 11. 2025 | 13:27
Про статки журналіста, його роботодавців й коханок
27. 10. 2025 | 23:16 , Олег Єльцов, Тема
Зник журналіст Володимир Бондаренко. Ну як зник: зникли його сторінка в ФБ (не вперше, до речі) й телеграм-канал. Мав тисячі підписників, активно наповнював специфічним контентом. Багатомільйонні угоди на дорожнє будівництво, шахрайські захоплення столичних земель, родинні хитросплетіння новітньої «елітки», самогубство столичного короля кріпти, який за твердженням Бондаренка працював з Будановим. Все це він пропускав через бази даних й інформував: хто на що живе, з ким співпрацює й встановлює родинні ал’янси. Коротко, фахово, безкоштовно для читача. Й раптом все це зникло разом із людиною. Ну, як зникла людина? Чи існувала вона взагалі – цікавляться допитливі громадяни.
Ночное релаксное
24. 10. 2025 | 16:23 , Олег Ельцов. ТЕМА
Жить в Киеве стало решительно невозможно. В начале осени как-то вдруг сильно потеснело от людей и машин. И с тех пор даже аборигену сложно отыскать в родном районе оазис, свободный от авто, чтобы срочно ткнуть туда свою автоповозку. Случаем наткнулся на интервью толкового риэлтора и он подтвердил мои смутные подозрения: украинцы наплевали на трудности затянувшейся до необозримого войны и решили жить как есть. Многие даже бросили опостылевшую заграницу. К ним присоединились те, кому вибирать не из чего – беженцы из расширяющейся зоны войны. Поскольку приспособленных к сельской жизни все меньше, народные массы рвутся в города. Цены на аренду и покупку жилья растут врагу назло.
Несподівані удари ворога на четвертому році війни
21. 10. 2025 | 07:51 , ТЕМА
Вчора вороженьки вгатили по Чернігівщині. Славутич й кілька районів – без світла. Міська влада встановила графіки подачі води. На резервному живленні тиск малий, тому вода досягає лише нижніх поверхів. Чиновники не пояснюють де здобувати воду тим, хто оселився вище, у чудових «видових» квартирах. Але людям настійливо радять запасатись водою. Два тижні тому клятий ворог так само влучив по енергооб’єкту Чернігова, після чого люди два дні готували їжу просто неба на вогнищах. Влада тоді також закликала набрати воду. І от знов, хто б міг подумати…
Мировые бренды без ограничений: простая и быстрая доставка от Meest Shopping
16. 10. 2025 | 04:29
05 ноября 2025
02 ноября 2025
[12:50]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»