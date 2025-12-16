Грядет эпоха гидности

16 декабря 2025 | 11:21 , Олег Ельцов. ТЕМА

Не устаю удивляться легкомысленному отношению людей к собственному слову и обязательствам. Каждому кажется, что обещать и не сделать, обмануть –очень прибыльное дело. Бреши на лево и направо, обещай, не выполняй – будет тебе счастье и процветание. В горячи 90-е я, как и все, мечтал влезть в бизнес и стать миллионером. Не стал мелочиться и начал с торговли авто: взял кредит, застраховал его, приехал на завод в Луцк, купил четыре или пять украинских джипов, на автобазе через забор арендовал два грузовика и привез машинки в Киев. Через пару недель продал, заработав столько, что мог одну машину оставить себе. Потом провернул еще пару прибыльных афер… и понял, что в бизнесе мне делать нечего.

Нет, первые большие деньги мне понравились – не понравилась атмосфера: в бизнесе все врали и жульничали. Говорили одно – делали другое. Я быстро понял, что очень скоро либо обращусь к услугам киллеров, либо меня грохнут конкуренты. Третьего не дано, если ты дорожишь своим словом и трогательно относишься к цене обязательств.

Недавно разговорился с настоящим ветераном. По всему видно – работяга войны: ботинки сбиты, флиска потрепанная, сам не очень чистый и не сильно бритый. Говорит: когда на войне – не до мытья, любой выход из норы на поверхность чреват прилетом.

До войны мой собеседник владел несколькими мастерскими по ремонту беспилотников. Узнав, я заметил, что после войны у таких как он работы будет невпроворот: долги выбивать, конкурентов устранять – не нужны киллеры-снайперы с дорогущими винтовками и риском спалиться.

Собеседник показывает на девчонку, сидящую на скамейке. Вот такая девица будет сидеть и втычить в мобилу. А с мобилы управлять дроном. А дрон залетит в «Гелик» барыги. И кого из сотен прохожих с мобилами подозревать?.. Неужели всех девиц проверять?

Подумалось: для украинского бизнеса наступают непростые времена. Теперь за базар отвечать придется. Цена кидалова и невозвращенных долгов резко возрастет. Раньше стоимость заказа бизнесюка с охраной в бронированном авто требовала ангажемента матерого киллера, многодневного отслеживания маршрута жертвы, вдумчивого планирования убийства и путей отхода… Отсюда и цена заказа – десятки тысяч долларов. Можно, конечно, нанять нарка за 500-1000 долларов, но и результат не гарантирован, а «обратка» может быть плачевной.

После войны все будет по-другому. С фронта вернутся матерые спецы с дармовыми нелегальными арсеналами, а главное – опытом убийства. Цена «работы» упадет: дрон+взрывчатка – несколько сотен долларов, а фактически – бесплатно. Есть шанс нанять девочку-оператора за несколько сотен долларов, равные ее месячной зарплате в мирной жизни.

Бизнесмены потратятся на бронировку своих членовозов, установят на них РЭБ - не ездить же на танке-сарае по Киеву. Но охранники и сигнализация на загородной вилле уже не гарантируют безопасности бизнесюка, его близких и собак. Можно и на домах установить РЭБ. А если дрон на оптоволокне залетит в форточку? Можно на бронированные жалюзи раскошелиться. Но что это за жизнь: в доме без дневного света, всякий раз выходя на лужайку, задирать голову в небо…

Выход есть: не конфликтовать, не обманывать, не кидать, фильтровать базар. Непростая задача: придётся отучиваться от жульнических повадок, жить по правде, так сказать. Кто справится – тот выживет. Многие выйдут из чата. Вообще, после первой волны отстрелов и подрывов жизнь должна стать толерантней, со взаимным уважением к собеседникам, участникам дорожного движения и бизнес-партнерам.

Эпоха гидности не за горами.