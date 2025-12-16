|
Грядет эпоха гидности
16 декабря 2025 | 11:21 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не устаю удивляться легкомысленному отношению людей к собственному слову и обязательствам. Каждому кажется, что обещать и не сделать, обмануть –очень прибыльное дело. Бреши на лево и направо, обещай, не выполняй – будет тебе счастье и процветание. В горячи 90-е я, как и все, мечтал влезть в бизнес и стать миллионером. Не стал мелочиться и начал с торговли авто: взял кредит, застраховал его, приехал на завод в Луцк, купил четыре или пять украинских джипов, на автобазе через забор арендовал два грузовика и привез машинки в Киев. Через пару недель продал, заработав столько, что мог одну машину оставить себе. Потом провернул еще пару прибыльных афер… и понял, что в бизнесе мне делать нечего.
Нет, первые большие деньги мне понравились – не понравилась атмосфера: в бизнесе все врали и жульничали. Говорили одно – делали другое. Я быстро понял, что очень скоро либо обращусь к услугам киллеров, либо меня грохнут конкуренты. Третьего не дано, если ты дорожишь своим словом и трогательно относишься к цене обязательств.
Недавно разговорился с настоящим ветераном. По всему видно – работяга войны: ботинки сбиты, флиска потрепанная, сам не очень чистый и не сильно бритый. Говорит: когда на войне – не до мытья, любой выход из норы на поверхность чреват прилетом.
До войны мой собеседник владел несколькими мастерскими по ремонту беспилотников. Узнав, я заметил, что после войны у таких как он работы будет невпроворот: долги выбивать, конкурентов устранять – не нужны киллеры-снайперы с дорогущими винтовками и риском спалиться.
Собеседник показывает на девчонку, сидящую на скамейке. Вот такая девица будет сидеть и втычить в мобилу. А с мобилы управлять дроном. А дрон залетит в «Гелик» барыги. И кого из сотен прохожих с мобилами подозревать?.. Неужели всех девиц проверять?
Подумалось: для украинского бизнеса наступают непростые времена. Теперь за базар отвечать придется. Цена кидалова и невозвращенных долгов резко возрастет. Раньше стоимость заказа бизнесюка с охраной в бронированном авто требовала ангажемента матерого киллера, многодневного отслеживания маршрута жертвы, вдумчивого планирования убийства и путей отхода… Отсюда и цена заказа – десятки тысяч долларов. Можно, конечно, нанять нарка за 500-1000 долларов, но и результат не гарантирован, а «обратка» может быть плачевной.
После войны все будет по-другому. С фронта вернутся матерые спецы с дармовыми нелегальными арсеналами, а главное – опытом убийства. Цена «работы» упадет: дрон+взрывчатка – несколько сотен долларов, а фактически – бесплатно. Есть шанс нанять девочку-оператора за несколько сотен долларов, равные ее месячной зарплате в мирной жизни.
Бизнесмены потратятся на бронировку своих членовозов, установят на них РЭБ - не ездить же на танке-сарае по Киеву. Но охранники и сигнализация на загородной вилле уже не гарантируют безопасности бизнесюка, его близких и собак. Можно и на домах установить РЭБ. А если дрон на оптоволокне залетит в форточку? Можно на бронированные жалюзи раскошелиться. Но что это за жизнь: в доме без дневного света, всякий раз выходя на лужайку, задирать голову в небо…
Выход есть: не конфликтовать, не обманывать, не кидать, фильтровать базар. Непростая задача: придётся отучиваться от жульнических повадок, жить по правде, так сказать. Кто справится – тот выживет. Многие выйдут из чата. Вообще, после первой волны отстрелов и подрывов жизнь должна стать толерантней, со взаимным уважением к собеседникам, участникам дорожного движения и бизнес-партнерам.
Эпоха гидности не за горами.
также читайте
[24.11.2025]
[22.11.2025]
[14.11.2025]
[09.11.2025]
|
по теме
Все мы немного инвалиды
15. 12. 2025 | 09:49 , ТЕМА
Страну накрыла странная эпидемия. Едва не на каждом втором авто найдешь стикер со знаком «Инвалид» или под лобовухой – загадочные пропуска в высокие инстанции: КМДА, КМ, Погранслужбу и прочая дичь. Вновь стали популярны надписи «Пресса» на пол лобовухи. Однажды я наслаждался видом цветного самопала, из которого следовало, что владелец авто не простой журналист, а аккредитованный в ЦОС МВД. И отдельно болдом указано: «Специализация: освещение деятельности правоохранительных органов». Это для чего, а? Намек, что у авторогуля имеется знакомый полковник, а лучше генерал, который все порешает и сотрет в пыль всякого патрульного, имевшего наглость выписать штраф за чертячее поведение на дороге?
Киевский Бельмондо
08. 12. 2025 | 09:03 , ТЕМА
Любов за гроші. Як українцям не розучитися читати
04. 12. 2025 | 09:30 , Олег Єльцов, ТЕМА
Дитинко працює на іноземну компанію. Весь час вони там щось вигадують. Якісь внутрішні змагання. Донька разом із сотнями колег по всій Європі починає ганяти на вєліку, щодня демонструючи свої досягнення у Страві. А за кілька місяців вже бігає де б не була. Й знов змагається, із захопленням розповідаючи, що обігнала за кілометражем якогось моторного хлопчину з Португалії.
Провінційно-лоховське
02. 12. 2025 | 09:01
Чомусь спостерігаючи обличчя будь-якого українського політика щоразу згадую наперсників в «Адідасі» з далеких 90-х. Звісно, політики вже не ходять в шкірянках й кросівках, й навіть інколи мають інтелектуальні риси обличчя, проте, мова не про них. Я згадую гравців, яких наперсники мають ось-ось розвести на бабки. Ними зазвичай ставали провінційні гості столиці, які щойно вийшли на автовокзалі чи зістрибнули на перон з переповненої електрички. Якщо ти приїхав до самого Києва, то неодмінно маєш пошвендяти по Хрещатику, з’їсти перепічку, випити кока-коли… й тобі неодмінно закортить завітати до вбиральні. Найпопулярніший серед провінціалів громадський туалет в країні розташовувався у дворі поруч із центральним виходом метро «Хрещатик». Тут можна було знайти все: палені «Левіса», можна було нарватися на гоп-стоп, а з приходом рекету – програтися в наперстки. Тоді цим видом промислу не гребували майбутні ватажки оргзлочинності. Сам Борис Сосланович Савлохов «сидів на гівні» - саме так називалося це зайняття серед своїх. Й тепер ви знаєте чому.
Про стариков-подростков
27. 11. 2025 | 16:58 , Олег Ельцов. ТЕМА
Мы, конечно, все отсмеялись над анекдотом про старого еврея, известного соплеменникам своим душистым чаем. Напомню: родственники этого мастера чайных церемоний вопрошают на смертном одре: «В чем секрет твоего вкуснейшего чая? Не таись, не уноси секрет в могилу!» «Помните, братья евреи, - отвечает умирающий еврей, - Не жалейте заварки!» Я, конечно. Не еврей, и чай у меня получается так себе. Но если у меня спросят на пути к праотцам (ну должен же хоть кто-то что-то спросить!) о моих самых глупых ошибках в жизни, я припомню две.
17 декабря 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»