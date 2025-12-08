Киевский Бельмондо

08 декабря 2025 | 09:03 , ТЕМА

Из книги "Войны УБОП Киева".

Вспоминает генерал Владимир Дахновский:

1995 год. Получаем оперативную информацию: в Киеве действует организованная группа под руководством бывшего офицера военной контрразведки Дальневосточного округа МО СССР – Юрия Дубея, тренера по боксу, который готовит подрастающих боксеров во всем известном спортзале на Дарнице – «Олимпиада-80». Устанавливаем – действительно есть такой. Дубей внешне - вылитый французский актер Бельмондо. Так и прилипла к нему эта кличка.

Завели ОРД, поручаем разработку одному из опытнейших сыщиков отдела – Николаю Карназею. Через некоторое время разработка начинает приносить плоды: оказывается наш Бельмондо создал замкнутый цикл по смене хозяев у популярных в то время ВАЗ-2109. Применил все свои знания контрразведчика:- организовал автономные подразделения – несколько групп угонщиков, группа подделки документов, группа перебивки номеров, перегонщики, группа силовой поддержки для разруливания непоняток.

Между собой группы не пересекаются, все старшие замыкаются на Бельмондо – нет необходимости привлекать в производственный процесс левых умельцев. Тем самым риск утечки информации минимизирован. Работают только по своим заказам, левых не берут. Трудятся исключительно ночью. За ночь угоняли до десяти машин. Распихивают по всей Украине, в Прибалтику, в Молдову. Связь со старшим – исключительно с применением методов конспирации.

Документировать все это очень сложно: достойный противник попался. Сам Дубей – наглый, дерзкий, смелый. В отличной физической форме, голова варит.

Разработка идет, мы потихоньку устанавливаем участников группировки. Получаем информацию, что сегодня приедут какие-то покупатели: кто, куда, где передают, где отстой – ничего не знаем. Принимаю решение жестко держать самого Бельмондо. Нужно заметить, что до этого мы несколько раз пробовали держать его силами подразделений наружного наблюдения Главка – все срывалось. У Дубея хоть и »девятка», но с форсированным движком – наши угнаться не могут. Кроме того, фигурант виртуозно водит автомобиль, выделывает такие фортели, что вся наружка слетает сразу. Бельмондо заранее планировал свой маршрут, определял места, где наилучшим образом можно провериться и засечь хвост, где можно оторваться от преследования или слежки. Короче, не удавалось его проследить никак.

На этот раз выезжаем всем отделом вместе с наружкой. Берем под наблюдение. Бельмондо начинает движение и сразу наши силы тают как снег на солнце – экипажи за ним не успевают! Через двадцать минут его держит только наш экипаж: я, Дима Яковлеа. Андрей Андреев, Дмитрий Дудник.

Заезжаем в Пущу-Водицу. Там дальше ехать через лес к Горенке. Бельмондо заезжает в лес, останавливается, гасит фары, постояв немного, начинает движение без света в кромешной темноте – мы, соответственно едем, также без света…. Вообще непонятно, как водитель видит дорогу – скорость у него километров двадцать. Перед самой Горенкой Бельмондо выехал из леса, включил фары и дал газу. А мы все еще ползем по лесу с выключенными фарами, чтобы не засветиться. Заползаем в Горенку и тоже добавляем скорости – противника не наблюдаем. Ну, думаю – все, потеряли…

Летим по Горенке. Темное село – фонарей нет. На третьем повороте лоб в лоб вылетаем на стоявшие в кромешной тьме четыре автомобиля. Я наблюдаю эту картинку несколько секунд, пока мы из-за поворота выруливаем на них. Опыт, чутье и сердце говорят: вот они - «покупатели» и «продавцы». Принимаю решение – задерживаем. Хватали не людей – едва видимые силуэты. Ложим всех на асфальт, в одном из них узнаю Бельмондо – опыт боксера ему не помог, а может мой класс оказался повыше. Рванул второго бандита за ворот и увидел под гражданской курткой погоны капитана милиции.

Лишь один убежал, и то, потому что на момент нашего появления свернул за ларек по малой нужде. Таки покупатели, таки приехали за крадеными машинами, здесь и сами краденные машины – стоят три штуки, документы новые. И покупатели интересные – среди них мент из Крыма - оперативный дежурный города Саки. Работал сутки-трое. Отдежурил и зрванул за угнанными машинами в Киев: молодец!

Он сразу рассказал, что знал. Сдал всех. Пошла основная реализация – обыски по адресам участников группировки, по местам отстоя автотранспорта. Наизымали угнанные машины, технику для перебивки агрегатов, станки для изготовления левых документов. Работы хватило не только нашему отделу, но всему управлению. Приходилось задействовать и другие службы – ГАИ, УГРО. экспертов.

Только угнанных машин изъяли два десятка. Арестовали около десяти человек. При задержании группы силовой поддержки изъяли два автомата «Скорпион», шесть пистолетов, карабины, обрезы, гранаты, массу боеприпасов.

Масштабная получилась реализация. После этого мы еще пару месяцев ездили в Горенку и прилегающие села - выискивали угнанные авто. Метод был прост: едем по улице, видим на улице ночует машина без хозяина , а во дворе - гараж: стоп? Заходим: «Доброго здоровья! У вас, случайно, гараж не арендуют? А не стоит ли там угнанная девятка?» Стоит! Изымаем…

Уникальным оказался мастер по перебивке агрегатов автомобилей. Бил так, что не на всех машин эксперты могли установить подлинные номера. Но, мы с ним договорились, и он согласился оказать помощь следствию. При проведении следственных действий из инструментов попросил только кусок алюминиевой проволоки. Что он с ней делал, как использовал, мы не узнали, потому что вторым его условием было, чтобы мы отошли от него на два шага. Эксперты сошли с ума, предлагали операм бочки водки, чтобы только они выведали секрет мастера. Впоследствии мы таки его раскрыли. Но об этом умолчим.

После задержания группы в течении полугода в Киеве не угнали ни одной »девятки», а до этого уходило 8-10 автомобилей в сутки.

Также после задержания выяснилось, что группа Бельмондо - лишь видимая часть айсберга, одно из звеньев преступного синдиката, который возглавлял львовский вор в законе Паша Хохол. Под руководством Хохла в Киеве действовали еще несколько групп, которые специализировались на других общеуголовных преступлениях. Наиболее крупные группы возглавляли Сергей «Частник» и Витя «Рябчик».

Работали красиво: внедряли своего человека к бизнесмену – рестораны, телки, казино. Через некоторое время появлялся второй участник группировки – приятель первого. И вот этот дуэт в присутствии бизнесмена начинают обсуждать свои несуществующие бизнес-проекты, например строительство кирпичного завода в Африке. Бизнесмен длительное время наблюдает «успешную» деятельность новых знакомых – приходят, факсы о выполненных работах, платежки из банков, проекты договоров с желающими купить африканский кирпич.

И вот бизнесмен уже сам бежит к бандитам – возьмите меня в долю, сильно хочу поучаствовать! Хорошо, - говорят, - берем. Называют необходимую сумму и приглашают ехать в Африку в роли партнера, чтобы лично контролировать ход строительства.

Бизнесмен в ощущении большого куша аккумулирует денежки, нажитые непосильным трудом, продает недвижимость, машины – только бы птица счастья не отвернулась. Он пакует чемодан, целует жену, говорит: «Я - в Африку, буду через год». Обещает звонить и вернуться мультимиллионером.

После этого человек пропадал: никаких весточек, никаких контактов... Жены через несколько месяцев шли с заявлением в милицию: муж не звонит из Африки! А что милиция: не поедет же в Африку его искать! В это время бизнесмен в лучшем случае коротал дни, пристегнутым к батарее где-нибудь в Украине, в худшем – его труп покоился на дне озера.

Продолжая реализацию по группам Паши Хохла. мы вытянули из подвалов нескольких заложников. К моменту спасения имущество потерпевших бандиты давно продали, в одном случае даже продали квартиру старушки-матери потерпевшего, выселив ее на улицу. Вообще, деятельность группировки Паши Хохла заслуживает описания в отдельной книге.

Бельмондо отсидел свой срок от звонка до звонка. Выйдя, завязал с криминалом. Я встретил его через несколько лет после освобождения: работает начальником безопасности в коммерческой структуре. А ведь по своим задаткам и лидерским качествам вполне мог вырасти во влиятельного преступного авторитета. То, что нам удалось вырвать часть таких людей из лап преступного мира, я считаю тоже нашей большой победой.

Когда я узнаю, что сын покойного Вити Рыбки окончил суворовское училище, а сын другого авторитета окончил инфиз и работает в одном из министерств, когда дочка еще одного авторитета стала известной поэтессой – я тоже добавляю это в наш актив.

Как-то, при жизни, Борис Савлохов говорил мне: »Мечтаю, чтобы мой сын работал прокурором, а дочка Моника – судьей». Только не в Украине - в Америке, где они тогда учились.