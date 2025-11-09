ТЕМА

Большая резня с государственных позиций

09 ноября 2025 | 14:03 , ТЕМА

В ведущих книжных магазинах страны есть шанс приобрести третье переиздание книги про украинцев-нацию потрошителей.


А ведь как все безобидно начиналось: снос памятников Ленину, переименование улиц… Потом одна дама начала требовать от защитников отечества пользовать в окопах исключительно дэржавну мову. Правда, по причине разногласий с ее юным единомышленником он ее расстрелял. Вскоре после этого один наделенный властью дебил начал собирать в Ивано-Франковске активистов-мовных патрульных и нести пургу о перевоспитании беженцев с оккупированных территорий. Дебил из СНБО начал вводить санкции против своих небедных сограждан, совокупляя это с лишением имущества. Затем дебилы из Офиса Президента «приостановили гражданство» и лишили должности законно избранного мэра Одессы, после чего вдруг скрыли от взоров посторонних бюст Пушкину, установленный на деньги одесситов. Союз писателей Украины, созданный в 1934 году по решению ЦК ВКП(б) «для создания произведений, достойных великой эпохи социализма» инициировал закрытие музея Булгакова.
А сегодня в крупнейших книжных сетях Украины продается книга Романа Коваля "Філософія сили", изданная при поддержке дебилов из Министерства по делам ветеранов.
Любопытно: а еврейские погромы на фронте будут?
Следовало бы немедленно открыть криминальное производство против фашиста и антисемита Коваля, привлечь к ответственности официальных лиц Минветеранов, наказать издательство, изъять книгу из продажи и придать этому факту максимальную огласку. Но что-то подсказывает, что ничего подобного не случится…
Быдло таки доведет эту страну до цугундера.
 

Eduard Dolinsky, ФБ

При поддержке Міністерства у справах ветеранів вышла книга Романа Коваля "Філософія сили". Второе издание, карманный формат, в твердой обложке.
В аннотации написано, что книга содержит "концентрированные идеологемы украинской победы", которые автор вынашивал несколько десятилетий.
Я заинтересовался и купил книгу, чтобы самому узнать и с другими поделиться мыслями автора.
Особенное впечатление на меня произвела глава "Украинцы - нация героев". В ней писатель с гордостью утверждает, что "украинцы - нация резунов, насильников, погромщиков и убийц".
Украинские местечки, в которых жило много евреев, он литературно называет "заж_д_овленными".
И укоряет соотечественников, что они "забыли запах пожарищ Умани и сотен других заж_д_овленных и польских местечек и сел, самовольно, без разрешения раскиданных по нашей Украине".
Писатель метко подмечает, что "враги (имеются ввиду жертвы погромов) попробовали украинский нож. Они знают, как неудобно, когда кишки болтаются между ногами".
Автор пишет, что "украинцы - нация погромщиков. И мы только начали свою работу".
Он напоминает: "погромы мы делали только на своей земле, не в панской Варшаве, не в Тель-Авиве" и задает риторический вопрос: "Неужели мы не имеем права зарезать того, кто в нашей хате нас не хочет?".
Книгу можно приобрести во всех крупнейших книжных сетях.


