Большая резня с государственных позиций
09 ноября 2025 | 14:03 , ТЕМА
В ведущих книжных магазинах страны есть шанс приобрести третье переиздание книги про украинцев-нацию потрошителей.
А ведь как все безобидно начиналось: снос памятников Ленину, переименование улиц… Потом одна дама начала требовать от защитников отечества пользовать в окопах исключительно дэржавну мову. Правда, по причине разногласий с ее юным единомышленником он ее расстрелял. Вскоре после этого один наделенный властью дебил начал собирать в Ивано-Франковске активистов-мовных патрульных и нести пургу о перевоспитании беженцев с оккупированных территорий. Дебил из СНБО начал вводить санкции против своих небедных сограждан, совокупляя это с лишением имущества. Затем дебилы из Офиса Президента «приостановили гражданство» и лишили должности законно избранного мэра Одессы, после чего вдруг скрыли от взоров посторонних бюст Пушкину, установленный на деньги одесситов. Союз писателей Украины, созданный в 1934 году по решению ЦК ВКП(б) «для создания произведений, достойных великой эпохи социализма» инициировал закрытие музея Булгакова.
А сегодня в крупнейших книжных сетях Украины продается книга Романа Коваля "Філософія сили", изданная при поддержке дебилов из Министерства по делам ветеранов.
Любопытно: а еврейские погромы на фронте будут?
Следовало бы немедленно открыть криминальное производство против фашиста и антисемита Коваля, привлечь к ответственности официальных лиц Минветеранов, наказать издательство, изъять книгу из продажи и придать этому факту максимальную огласку. Но что-то подсказывает, что ничего подобного не случится…
Быдло таки доведет эту страну до цугундера.
