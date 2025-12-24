|
Экоповестка и автомобилисты
24 декабря 2025 | 09:34 , ТЕМА
Удивляет неуклонно растущее число электромобилей на дорогах, но все чаще – на обочине. При покупке превалируют казалось бы убийственные преимущества. Это и экономия на топливе, и экологичность, и надежность, и «старт до ста за четыре секунды». К тому же серые дилеры тащат в страну уйму китайских электричек за подозрительно низкий прайс. В салоне все это выглядит отлично, особенно громадные экраны на торпедо.
На поверку все это оказывается очередным разводом. И автовладельцы понемногу начинают об этом догадываться. Попались на глаза результаты серьезного европейского исследования. 4000 владельцев электрокаров опросили и выяснили, что 20% из них собираются вернуться на ДВЗ. Во-первых, популярность электричек в прошлые годы в значительной мере объяснялась всяческими ништяками от правительств: прямые доплаты при покупке электрички, льготная стоимость энергии на зарядных станциях и вплоть до бесплатных муниципальных парковок. Все это кануло в лету, а в Британии, например, уже задумываются о налогообложении каждой электромили. Ибо несправедливо: в цене топлива стоимость налогов – до 50%, а электрика – «это другое», хотя по сути, то же самое. Чтобы выработать электрику следует что-то сжечь или атом расщепить или загадить солнечными панелями пейзаж, распугать ветряками птиц, наклепать массу крайне токсичных аккумуляторов…
С иными «преимуществами» все то же. Уверен, что резвый старт как у болида рядовому автовладельцу ни к черту, а порой это опасно. К тому же такие перегрузки – шок для покрышек. Не даром ведь стали производить резину специально для электричек.
Сэкономить на отказе от бензина\солярки тоже не получится. Если посчитать все, то получатся убытки, а не экономия. Электрокары дороже, часто ПО глючит, проблемы с аккумуляторами – это норма, их замена – стоимость половины авто, а гарантия от топовых производителей – 8 лет. Зарядка нынче догоняет по стоимости цену километра на ДВЗ. Можно экономить, сидя в частном замке, заряжая по ночному тарифу. Но сети должны выдержать, а еще бы неплохо установить трехфазную зарядку высокой мощности. Не везде это возможно, почти наверняка вложения не окупятся при вашей жизни.
Те, кто клюет на низкий прайс серых импортеров, так это от необразованности. В цивилизованном мире давно усвоили, что в цену товара или услуги заложены немалые затраты на поддержку, гарантийное обслуживание, консультации. Серый импорт все это вычеркивает. И через год-два имеете шанс остаться наедине со своим «кирпичем» вдали от китайского производителя, который с вами дел иметь не пожелает. А значит вы остаетесь без обновления прошивок, без запчастей, которые как всегда нужны на вчера и дорога вам – к гаражным умельцам, далеким от таинств высоких технологий.
В Украине еще и собственная энергоповестка. Сеть зарядок отсутствует, отдельные очаги лишь в крупных центрах и если повезет – вдоль основных трасс. Вот только электричества в стране чаще нет, чем есть. И если посчастливится отыскать зарядку, то около нее может выстроиться очередь страждущих. А если их нет, то вы будете часами стоять в ожидании появления электричества, а потом – часами на зарядке.
И не надейтесь, что с окончанием войны жизнь наладится. По прогнозам восстановление энергетики займет около семи лет. К тому времени ваша экономная электричка лишится главного – аккумулятора, а продадите ее, если повезет, по цене самоката.
Но производители и продавцы не грустят: их доблестные наймиты, именуемые автоэкспертами, бодро живописуют все прелести электричек и мегасложных и дорогих гибридов. Большая часть их обзоров – это описание цвета строчки в отделке салона, подсветке, механизма складывания зеркал, наличия электрических настроек кресел и размеров экранов. Пипл хавает.
И только истинные эксперты: образованные технари и таксисты подыскивают на вторичке авто с ДВЗ (если повезет – не форсированным), а еще лучше 10-15-летней давности, когда у производителей еще присутствовали остатки совести.
Отсюда – категорический вопрос: какое же средство передвижения выбрать? Категорический ответ – велосипед, желательно не электрический. Впрочем, как все помнят: метро – быстрый и удобный вид транспорта.
