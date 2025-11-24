Автодилерство по-украински: стойкая вонь 90-х 24 ноября 2025 | 12:36 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Знакомый фотограф в 90-х женился на иностранке. И решили они купить в автосалоне средство передвижения. Новоиспеченные воротилы автобизнеса из автосалона с радостью приняли пачку кэша и выкатили обладателям новенькую «девятку». Нет, тогда еще не принято было лепить на капот грандиозный бант, чтобы покупатель непременно сфоткался для Инсты, которой еще не было.

Мой знакомый собрался было усесться за руль движимой собственности, но супруга, сызмальства испорченная повадками загнивающего Запада, брезгливо вздернула бровку. Издалека было видно, что авто долго ждало покупателя и успело покрыться изрядным слоем пыли. А мыть его продаваны не стали – и так сойдет. Не сошло. Покупательница на ломаном русском потребовала придать авто товарный вид. Дилер, еще вчера скирдовавший стартовый капиталец с паяльником и битой в руках, обалдел от такой наглости. Но клиентка заявила, что грязную машину покупать не станет. Пришлось воротиле автодилерства ее помыть… Эту унизительную сцену знакомый описывал с нескрываемым восторгом, называя скромной победой западной цивилизации над совковым варварством. Тридцать лет спустя я также обратился в автосалон, где приобрел новенький «Опель». Он был помыт, салон блистал чистотой, а юная консультантка умела улыбаться. Все шло хорошо до момента оплаты, после – так себе. Должен заметить, что я уже не в первый раз был клиентом компании «НИКО». Лет 20 назад процесс покупки оставил благостные впечатления и вселил надежду, что мы неудержимо движемся по пути, пройденному цивилизованными народами много раньше нас. За это время у компании сменился собственник и 20 лет спустя я уже не столь оптимистичен. Не успев вдоволь накататься на новой машинке, я пробил колесо и столкнулся с необходимостью заменить его в полевых условиях. Плавали-знаем, подумал я и вытянул новенький домкрат. Увы, тот не выдержал первого же испытания и деформировался. Я стоял на трассе вдали от цивилизации. Беглый осмотр домкрата показал, что я имею дело скорее с макетом нежели действующим инструментом. Тонкая сталь шестерен не выдержала нагрузки. «Опель», ты это серьезно?! Благо с нами ехали родственники на букашке-«Шевроле», много меньше и взрослее нашего «Опеля». Домкрат из их багажника с честью справился с задачей. Что делает после случившегося нормальный пост-совок? Правильно – матерится и идет покупать нормальный домкрат в автомагазине, благо стоит он копейки. Но я решил, что появился повод на этом безобидном случае проверить как украинские дилеры выполняют гарантийные обязательства. Заодним окажу услугу «Опелю», которому следует знать, что он комплектует свои авто дерьмовыми домкратами, чем может опечалить иных опелевладельцев, оказавшихся в моей ситуации. Поэтому я набрал номер сервиса «НИКО Мегаполис», где покупал автомобиль, и предъявил претензию. Машина на гарантии – разберитесь и замените. Милый женский голос обещал связаться с инженером-сервисником и непременно перезвонить. Но никто не перезвонил, видимо посчитав вопрос копеечного домкрата унизительным для столь солидной организации. Это ж не автомобили за миллионы продавать. Но я не гордый, перезвонил сам и поинтересовался: что-то случилось с инженером или у девушки из «НИКО Мегаполис» просто слабая память? Нет, память у нее оказалась хорошей, обо мне она вспомнила и без лишних извинений сообщила, что это не гарантийный случай… От такого ответа я чуть телефон не выронил. Дама уточнила: «А вы самостоятельно колесо меняли?» Я повторно чуть не выронил телефон. А для чего еще нужен домкрат в багажнике как не для самостоятельной замены колеса?.. Или для этого следует вызвать сервис-инженера офдиллера «Опель»?.. Собеседница проигнорировала этот вопрос. Такое вот рогульство от «Нико» получается… А ведь все, что компания должна была сделать – молча принять сломавшийся домкрат, провести экспертизу, сообщить производителю и при выявлении конструкционного брака заменить на тот, который не подведет покупателя, приобретшего домкрат в комплекте с автомобилем. Да, эта процедура предполагает некоторый геморрой со встречей с клиентом, отправку домкрата на экспертизу в Германию, повторной встрече с клиентом… Да и мне оно, даром не надо: поездки в автосалон за чертой города обойдутся дороже, чем покупка нового домкрата в «Эпицентре» под домом. Но мне не удалось помочь «Опелю» повысить качество их продукции, к тому же я потерял партнера в лице «Нико». Зато выяснил, что Совок в нашей стране непобедим и видимо скоро автосалоны вернутся к продаже немытых авто и полному отказу от гарантийных обязательств. И ведь казалось бы: минуло достаточно времени, чтобы научиться работать и торговать не по-советски. Но что-то пошло не так. Можно, конечно, заподозрить, что Ассоциация автоимпортеров просто не исполняет свои функции, в которых записано «повышение качества обслуживания». Но, конечно, главная функция Ассоциации – это лоббирование интересов ее участников, а отнюдь не их клиентов. Значит, Ассоциация при любом конфликте встанет на сторону продаванов, которые платят для этого членские взносы. А кто же должен защищать наши права? Для этого существует государство. Оно обязано штрафовать и лишать лицензий за невыполнение условий дилерства. Вообще-то государство многое должно гражданам. Но оно, как и автодилеры, не выполняет своих обязательств. При этом граждане лишь разводят руками, виня во всем президентов. Периодически мы выходим на Майдан, но со сменой власти почему-то порядки не меняются, а возвращаются к истокам – в дикие 90-е. Нет, я не стану организовывать революцию из-за дерьмового домкрата, проданного «НИКО Мегаполис», а всего лишь призову сограждан десятой дорогой обходить этих криворуких неумех. Возможно, я обращусь напрямую в «Опель», который с завидной регулярностью меняет собственников. А еще сделаю два вывода: лучшее средство передвижения – велосипед; надежда на победу над совковой ментальностью умирает на глазах.



