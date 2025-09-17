|
К черту пленки Миндича! Есть пленки Ельцова
17 сентября 2025 | 09:31 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все до икоты трындят про пленки Миндича. И то на них записали, и это… Якобы его конуру на Грушевского прослушивали снизу – из квартиры дочери предателя Андрея Деркача. Этой новости уже месяц, но ни одной записи не оглашено, ни один чиновник в ОП не застрелился в ожидании грядущего позора. Так была ли прослушка, почему прогрессивная общественность по сей день пишет и читает этот бред? Есть хоть одно подтверждение существования записей, проведено ли служебное расследование, подтвержден/опровергнут сам факт? Нет ничего кроме тонн кофейной гущи, на которой все увлеченно гадают.
Вот возьмем пленки Мельниченко. Там были многие часы разговоров, был диван в кабинете Кучмы, который протирали многочисленные посетители его кабинета, были расшифровки, сделанные неутомимыми расследователями… С Миндичем – ничего кроме сплетен и досужих размышлений.
Или вот вам свежий пример, совершенно материальный и доказуемый. Скромный труженик пера Олег Ельцов решил заменить блок розеток, установленных в те далекие времена, когда деревья были большими, а на дворе стоял год эдак 2000-й. И ведь прав Ельцов: зачем в доме розетки для подключения телефона? Даже древние старушки отказались от аппаратов с жутко трещащим диском набора номера, сменив его на мобильный. Что уж говорить про Ельцова: у него тоже такой есть, даже не кнопочный, а полноценный смартфон.
В ходе операции по удалению морально устаревшей розетки, Ельцов на прощание заглядывает в ее потроха и… обнаруживает ЖУ-ЧОК! Размером с ноготочек, запитанный от телефонной линии, а значит – работавший долгие годы. Вуаля! Имеем все основания заявить, что коварные спецслужбы записывали разговоры в обители прогрессивного журналиста, обвиненного в сотрудничестве со всеми спецслужбами мира. Даже страшно представить какая кладезь информации эти «Записи Ельцова», сколько тайн украинской прессы, а может и политики, и бизнес-сообщества содержится на них. С кем пил наш герой, откуда черпал информацию для своих пасквилей, с агентшами чьих спецслужб встречался, на какие оффшоры выводил свои миллионы?..
Согласитесь, друзья: тут есть о чем погадать медиа-оракулам, встревожиться контролем государства над правдивыми и неподкупными медиа.
Признаюсь: эта находка – повод для моей персональной гордости. Как я неоднократно заявлял сонмам тех, кто жаловался мне на слежку спецслужб и инопланетян: слежки-прослушки – дело недешевое, их еще нужно заслужить.
Выявленный жучок считаю заслуженной наградой и оценкой моей профдеятельности. Нацеплю его на лацкан пиджака, буду носить вместо медальки, которой у меня нет.
