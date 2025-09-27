Украинских ютюберов арестовали в Японии

27 сентября 2025 | 08:59

Японская полиция сообщила сегодня, что арестовала трех граждан Украины, которые без разрешения проникли в префектуре Фукусима в покинутый дом в зоне отчуждения, закрытой для обычных граждан после аварии на расположенной там атомной станции весной 2011 года.

Инцидент, по этим данным, произошел 24 сентября в пострадавшем от радиоактивного заражения городе Окума. Арестованные, как сообщается, вели прямую трансляцию на своем канале в YouTube. Это мужчины в возрасте 34, 29 и 43 лет, японские СМИ приводят их имена. Они взяты под стражу по подозрению в незаконном вторжении в чужое жилище. Арест был произведен после того, как некто под вымышленным именем сообщил в полицию о том, что иностранцы ведут в YouTube прямую трансляцию своего проникновения в пустующий дом в запретной зоне. Полиция стала смотреть это видео, быстро определила место происшествия и провела аресты прямо внутри здания. Как сообщается, все задержанные свою вину признали. Город Окума – одно из немногих мест в префектуре Фукусима, где еще не доведена до конца дезактивация, въезд туда без особых разрешений строго запрещен.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :