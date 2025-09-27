|
Украинских ютюберов арестовали в Японии
27 сентября 2025 | 08:59
Японская полиция сообщила сегодня, что арестовала трех граждан Украины, которые без разрешения проникли в префектуре Фукусима в покинутый дом в зоне отчуждения, закрытой для обычных граждан после аварии на расположенной там атомной станции весной 2011 года.
Инцидент, по этим данным, произошел 24 сентября в пострадавшем от радиоактивного заражения городе Окума. Арестованные, как сообщается, вели прямую трансляцию на своем канале в YouTube. Это мужчины в возрасте 34, 29 и 43 лет, японские СМИ приводят их имена. Они взяты под стражу по подозрению в незаконном вторжении в чужое жилище. Арест был произведен после того, как некто под вымышленным именем сообщил в полицию о том, что иностранцы ведут в YouTube прямую трансляцию своего проникновения в пустующий дом в запретной зоне. Полиция стала смотреть это видео, быстро определила место происшествия и провела аресты прямо внутри здания. Как сообщается, все задержанные свою вину признали. Город Окума – одно из немногих мест в префектуре Фукусима, где еще не доведена до конца дезактивация, въезд туда без особых разрешений строго запрещен.
также читайте
[16.09.2025]
[12.09.2025]
[11.09.2025]
[09.09.2025]
|
по теме
Транспорт без глушників непереможний
27. 09. 2025 | 10:26
Росіяне вляпались у три котли
26. 09. 2025 | 12:57
Зет-воєнкори повідомляють про великі втрати й пагані наслідки
Україна розгортає торгівлю зброєю
26. 09. 2025 | 09:08
Міністр оборони Італії: ми не готові до російського нападу
16. 09. 2025 | 09:51
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.
В Киеве и Одессе рвутся гранаты
16. 09. 2025 | 08:59
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»