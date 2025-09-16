Коня Кадырова спасало СБУ?!

16 сентября 2025 | 06:55

Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что вернул похищенного у него в Чехии жеребца, договорившись со спецслужбами Украины, но не заплатив им в итоге.

О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте 2023-го. Еще в 2014-м конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. Уже в мае 2023 года Кадыров сообщил, что выкупил своего украденного в Чехии жеребца через посредничество украинских спецслужб за $18 тысяч. Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко. Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции. От"Темы": сообщение в прессе является основанием для доследственной проверки и в случае подтверждения фактов - открытии уголовного производства. Если вдруг окажется, что Кадыров солгал и СБУшники все-таки деньги приняли... уголовное производство все равно открывать придётся, но уже по другой статье.