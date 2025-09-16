В Киеве и Одессе рвутся гранаты

16 сентября 2025 | 08:59

В общей сложности - трое погибших. Есть раненый.

Вчера в 15.30 в Днепровском районе Киева в квартире взорвалась граната. В результате погибли два человека, ещё один получил ранения, сообщает полиция столицы.

В тот же день 52-летний мужчина погиб в результате взрыва в квартире на улице Филатова в Одессе.



В квартире многоквартирного жилого дома помимо погибшего находилась его жена и знакомый, которые не пострадали.