В Киеве и Одессе рвутся гранаты
16 сентября 2025 | 08:59
В общей сложности - трое погибших. Есть раненый.
Вчера в 15.30 в Днепровском районе Киева в квартире взорвалась граната. В результате погибли два человека, ещё один получил ранения, сообщает полиция столицы.
В тот же день 52-летний мужчина погиб в результате взрыва в квартире на улице Филатова в Одессе.
