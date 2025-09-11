СБУ-шный генерал погорел на нетрудовых доходах

11 сентября 2025 | 09:08

1 марта несколько сотрудников СБУ приняли участие в праздновании дня рождения Константина Коломийца. Он отвечает за безопасность владельца подсанкционной букмекерской компании "Parimatch" Сергея Портнова. Среди гостей был и бывший руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, которому 4 сентября избирали меру пресечения по делу о незаконном обогащении и недостоверном декларировании — об этом сообщает "Слідство. Інфо".

Журналисты поинтересовались у Витюка о его отношениях с Коломийцем. Генерал признал: знакомы больше 20 лет, еще со времен занятий спортом. "Конечно знаком, очень давно. Я ведь там был на дне рождения", - ответил он. При этом Витюк отрицает, что знал о связях Коломийца с игорным бизнесом.



В то же время, как пишет "Украинская правда", компания Parimatch, несмотря на украинские санкции, продолжает работать под прикрытием сайтов-клонов. А сам Коломиец регулярно посещает владельца конторы Сергея Портнова, ныне проживающего на Кипре.



Таким образом, возникает логичный вопрос: не свидетельствует ли присутствие Витюка на праздновании у ближайшего соратника окружения Parimatch о его опасных связях с представителями подсанкционного бизнеса?



Ответ напрашивается сам собой: даже если Витюк и не признает эти отношения "рабочими" или "бизнесовыми", само появление высокопоставленного офицера СБУ в компании людей, связанных с подсанкционной структурой, подрывает доверие к спецслужбе. Во время войны такие контакты – это не только вопрос репутации, но и потенциальная угроза национальной безопасности.



Также заметим, что в декабре 2023 жена Ильи Витюка приобрела квартиру на 195 кв. м в столичном ЖК премиумкласса стоимостью 21,5 млн. грн. После назначения Витюка на должность главы департамента его жена зарегистрировала ФЛП и получила значительные доходы: 9,4 млн. грн. в 2022 году и 13,4 млн. грн. в 2023-м.



Мать Витюка, работающая врачом, также владеет несколькими квартирами в Киеве. Их суммарная рыночная стоимость на момент приобретения превышала 4 млн. грн.



За несколько дней до публикации расследования об имуществе семьи Витюка сотрудники Соломенского ТЦК пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату. Указания предоставлял сотрудник СБУ.



8 апреля расследователь и юрист подали заявление в НАБУ. Офис Генпрокурора открыла уголовное производство за злоупотребление служебными полномочиями. Генштаб перевел начальника ТЦК на более низкую должность, а Витюка отстранили от обязанностей. В то же время СБУ сообщила, что Витюк проходит службу на фронте, выполняя спецзадачи вместе с "Альфой".



Журналисты установили, что Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута". Позже видео было удалено из сети. В октябре 2024 года СБУ подтвердило, что он не занимает штатных должностей и исполняет обязанности по противодействию врагу из-за беспилотных систем.



Витюк родом из Тернополя. Окончил Национальную академию СБУ по специальности правоведение и получил диплом по международной экономике. С 2004 года работал в контрразведке и кибербезопасности. В 2019 году стал заместителем начальника департамента, а в 2021 возглавил его. В 2023 году получил звание бригадного генерала.



Он успешно блокировал кибератаки РФ, работал с ФБР и Европолом, но скандалы с недвижимостью и Майданом затмили его достижения.



Супруга Витюка Юлия купила квартиру на Печерске за 12,8 млн грн (рыночная цена - 21,6 млн). Ее ФЛП заработала 9,4 млн в 2022 году и 13,4 млн в 2023 на юридических и консалтинговых услугах. Мать Витюка владеет недвижимостью на 25,5 млн грн. Зарплата Витюка в СБУ — 1,8 млн грн в год, что вызывает вопрос о происхождении остальных средств.



2 сентября НАБУ и САП объявили Витюку подозрение в незаконном обогащении на 8,8 млн грн и недостоверном декларировании. Квартира жены арестована судом. СБУ называет дело местью, но расследование продолжается.



События 2025 стали продолжением расследования 2024-го. Журналисты показали, что Витюк не передал видео с Майдана, появились вопросы его работы в сфере РЭБ. Посещение мероприятий и участие в поставке оборудования для ВСУ не изменяют юридическую ответственность за финансовые нарушения.

Стопкор

P.S. В Высший антикоррупционный суд поступил залог в размере 9,08 млн грн за бывшего директора департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка. НАБУ и САП подозревают его в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.



Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.