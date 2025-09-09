ТЕМА

Повістка для забронованих? Так, це реально

09 сентября 2025 | 09:08

адвокат Юрій Айвазян юрист пояснив, який саме вид повісток може бути надісланий заброньованому громадянину.


"Тільки на уточнення даних та проходження ВЛК. І то це питання, якщо Ваші дані вже уточнені і нічого не змінювалося, та й під час чинної відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Якщо не відреагувати на повістку в такій ситуації, громадянина, навіть попри наявне бронювання, можуть оголосити у розшук.



