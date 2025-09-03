|
Марко Рубіо вводить світ в оману за допомогою ШІ
03 сентября 2025 | 07:28
Про це заявив міністр інформації Венесуели.
Видео, на котором американские военные якобы уничтожают лодку наркоторговцев, создано при помощи искусственного интеллекта, заявил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес. Похоже, Марко Рубио продолжает лгать своему президенту: после того как загнал его в тупик, теперь выдаёт за "доказательство" ролик от ИИ (что уже подтверждено)... Хватит подстрекать к войне и пытаться запятнать кровью руки президента Дональда Трампа.
фототема
