Марко Рубіо вводить світ в оману за допомогою ШІ

Марсоход Opportunity снял свои следы на марсианской почве. Первоначально планировалось, что он будет работать в течение 90 дней после посадки на Марс в январе 2004 года, однако он продолжает функционировать более 2500 дней, пройдя свыше 26 км по поверхности планеты, отправляя на Землю данные и фото почти каждый день. Фото NASA/JPL