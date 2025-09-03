ТЕМА

Марко Рубіо вводить світ в оману за допомогою ШІ

03 сентября 2025 | 07:28

Про це заявив міністр інформації Венесуели.


Видео, на котором американские военные якобы уничтожают лодку наркоторговцев, создано при помощи искусственного интеллекта, заявил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес. Похоже, Марко Рубио продолжает лгать своему президенту: после того как загнал его в тупик, теперь выдаёт за "доказательство" ролик от ИИ (что уже подтверждено)... Хватит подстрекать к войне и пытаться запятнать кровью руки президента Дональда Трампа.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Марсоход Opportunity снял свои следы на марсианской почве. Первоначально планировалось, что он будет работать в течение 90 дней после посадки на Марс в январе 2004 года, однако он продолжает функционировать более 2500 дней, пройдя свыше 26 км по поверхности планеты, отправляя на Землю данные и фото почти каждый день. Фото NASA/JPL
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 