На американском фестивале зажмурили россиянина
04 сентября 2025 | 08:47
Россиянин Вадим Круглов погиб на американском музыкальном фестивале Burning Man, информацию об этом подтвердили власти штата Невада, в пустыне которой традиционно и проходит фестиваль.
Ранее американские СМИ писали о расследовании убийства на этом фестивале - тело жертвы нашли в луже крови. Позже друзья погибшего в соцсетях опознали его, а один из друзей Круглова заявил РИА Новости, что теперь они ищут деньги для транспортировки тела Круглова в россию.
