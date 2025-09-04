На американском фестивале зажмурили россиянина

04 сентября 2025 | 08:47

Россиянин Вадим Круглов погиб на американском музыкальном фестивале Burning Man, информацию об этом подтвердили власти штата Невада, в пустыне которой традиционно и проходит фестиваль.

Ранее американские СМИ писали о расследовании убийства на этом фестивале - тело жертвы нашли в луже крови. Позже друзья погибшего в соцсетях опознали его, а один из друзей Круглова заявил РИА Новости, что теперь они ищут деньги для транспортировки тела Круглова в россию.



