ТЕМА

На американском фестивале зажмурили россиянина

04 сентября 2025 | 08:47

Россиянин Вадим Круглов погиб на американском музыкальном фестивале Burning Man, информацию об этом подтвердили власти штата Невада, в пустыне которой традиционно и проходит фестиваль.


Ранее американские СМИ писали о расследовании убийства на этом фестивале - тело жертвы нашли в луже крови. Позже друзья погибшего в соцсетях опознали его, а один из друзей Круглова заявил РИА Новости, что теперь они ищут деньги для транспортировки тела Круглова в россию.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Исландия, Голубая лагуна. Photo by Maroesjka Lavigne/Places/National Geographic Photo Contest
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 