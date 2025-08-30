|
ChatGPT стал соучастником убийства
30 августа 2025 | 08:55
ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии, пишет газета Wall Street Journal.
В публикации утверждается, что это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ. 56-летний Стайн-Эрик Сольберг имел за плечами большой опыт работы в сфере программного управления и маркетинга, но весной 2025 года столкнулся с усиливающимися мыслями о том, что против него ведут слежку. Отмечается, что ChatGPT неоднократно подталкивал Сольберга лишь укреплять свое параноидальное недоверие к окружающим и матери в том числе. В частности, однажды мужчина попросил чат-бот проанализировать текст на чеке за блюдо китайской кухни - в итоге ИИ нашел на чеке отсылки к матери Сольберга и его бывшей спутнице, а также символ, используемый для призыва демона. В другой ситуации мужчина заказал на дом бутылку водки, и спросив, не вызывают ли у чат-бота подозрений упаковка и курьер - ИИ ответил, что обстоятельства доставки могут указывать на попытку смертельного отравления Сольберга.
|
фототема
