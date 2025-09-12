|
Ціна за втечу з країни зросли на 600%
12 сентября 2025 | 10:25
Вартість незаконного перетину кордону України поза офіційними пунктами пропуску сьогодні коливається від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину, повідомив заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денис Лисенко.
За словами посадовця, запитів на незаконний перетин кордонів стало більше, тож послуга з кожним роком дорожчає.
«Якщо у 2022 році йшлося про ціни до 3 тисяч доларів за одну людину, яку переведуть чи перевезуть незаконно через кордон, то у 2023–2024 роках ми побачили динаміку зростання ціни. І на даний час вона варіюється від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину», — розповів Лисенко.
Поліцейський наголосив, що непідконтрольний перетин кордону тягне лише адміністративну відповідальність, тобто особа має сплатити штраф. «Кримінальна відповідальність передбачена лише для організаторів незаконного перетину кордону», — додав Лисенко.
Він також звернув увагу, що законодавство ЄС суворіше: там сам факт незаконного перетину є кримінальним правопорушенням, тоді як в Україні поліція фокусує зусилля саме на виявленні схем ухилянтів та організаторів незаконного перевезення
