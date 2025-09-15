ТЕМА

Прилететь может не только на украинский кабмин, но и на польский

15 сентября 2025 | 22:28


Премьер Польши заявил о "нейтрализации" дрона над правительственными зданиями и президентским дворцом, а также задержании двух белорусов.

