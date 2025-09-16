|
Міністр оборони Італії: ми не готові до російського нападу
16 сентября 2025 | 09:51
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.
За словами Крозетто, останні 20 років Італія не інвестувала достатньо в оборону і цього "не надолужити за рік чи два".
"Ми не готові ні до російського нападу, ні до нападу іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання – поставити країну в стан, що дає їй змогу захищатися, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас: я не кажу про Путіна, я кажу про кого завгодно", – зазначив він.
Також міністр додав, що Італія входить "до числа країн, які роблять найбільший внесок в оборону НАТО на східному фланзі".
"Але у нас є і південний фланг, тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім", – сказав він.
Говорячи про Україну, Крозетто висловив сподівання на "прискорення дій з боку міжнародної спільноти найближчими тижнями, тому що в нас більше немає часу".
"За незмінних чинників ситуація може тільки погіршитися. Погіршення ситуації порівняно з тією, яка склалася зараз, може призвести до драматичних наслідків для всіх нас. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб змінити курс, що веде до обриву, який, як мені здається, нестримний і навіть прискорюється", – резюмував він.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни".
Тим часом у Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".

