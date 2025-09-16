ТЕМА

Міністр оборони Італії: ми не готові до російського нападу

16 сентября 2025 | 09:51

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.


За словами Крозетто, останні 20 років Італія не інвестувала достатньо в оборону і цього "не надолужити за рік чи два".

"Ми не готові ні до російського нападу, ні до нападу іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання – поставити країну в стан, що дає їй змогу захищатися, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас: я не кажу про Путіна, я кажу про кого завгодно", – зазначив він.

Також міністр додав, що Італія входить "до числа країн, які роблять найбільший внесок в оборону НАТО на східному фланзі".

"Але у нас є і південний фланг, тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім", – сказав він.

Говорячи про Україну, Крозетто висловив сподівання на "прискорення дій з боку міжнародної спільноти найближчими тижнями, тому що в нас більше немає часу".

"За незмінних чинників ситуація може тільки погіршитися. Погіршення ситуації порівняно з тією, яка склалася зараз, може призвести до драматичних наслідків для всіх нас. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб змінити курс, що веде до обриву, який, як мені здається, нестримний і навіть прискорюється", – резюмував він.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни". 

Тим часом у Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Народний депутат Микола Катеринчук цілує руку лідеру БЮТ Юлії Тимошенко під час пленарного засідання парламенту в Києві у вівторок, 19 грудня 2006 р. В ході засідання Верховна Рада України прийняла закон "Про Державний бюджет України на 2007 рік" в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету. За ухвалення закону в цілому проголосували 245 народних депутатів з 438 зареєстрованих в сесійному залі. Фото Олександра Косарева

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 