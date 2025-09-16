Міністр оборони Італії: ми не готові до російського нападу

"Ми не готові ні до російського нападу, ні до нападу іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання – поставити країну в стан, що дає їй змогу захищатися, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас: я не кажу про Путіна, я кажу про кого завгодно", – зазначив він.

Також міністр додав, що Італія входить "до числа країн, які роблять найбільший внесок в оборону НАТО на східному фланзі".

"Але у нас є і південний фланг, тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім", – сказав він.

Говорячи про Україну, Крозетто висловив сподівання на "прискорення дій з боку міжнародної спільноти найближчими тижнями, тому що в нас більше немає часу".

"За незмінних чинників ситуація може тільки погіршитися. Погіршення ситуації порівняно з тією, яка склалася зараз, може призвести до драматичних наслідків для всіх нас. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб змінити курс, що веде до обриву, який, як мені здається, нестримний і навіть прискорюється", – резюмував він.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни".

Тим часом у Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти".