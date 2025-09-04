Один з репортерів запитав у Трампа, чому той неодноразово говорив про розчарування очільником Кремля Володимиром Путіним, але не вживав жодних дій.

“Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, – це жодних дій не було? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам’ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купить, у Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це”, – сказав Трамп.

Також президент США заявив, що “не має жодного повідомлення” для Путіна.

“Він знає мою позицію і ухвалить те чи інше рішення. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або незадоволені. А якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться”, – сказав він.

Водночас Трамп повідомив, що планує невдовзі провести розмову з російським диктатором.

“Так, у нас невдовзі буде розмова з Путіним. Ми також вжили дуже серйозних заходів і за кілька наступних тижнів буде відомо більше. Я дуже незадоволений тим, що відбувається”, – каже американський президент.

UPD: Трамп зателефонує Зеленському, а не Путіну, повідомив журналіст AFP Денні Кемп з посиланням на чиновника Білого дому. За його словами, президент США обмовився і мав на увазі Зеленського, коли сказав в Овальному кабінеті під час брифінгу з президентом Польщі, що “у мене відбудеться розмова з ним дуже скоро”.