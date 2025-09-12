ЗСУ атакували порт й ключові об'єкти нафтоперегонки

12 сентября 2025 | 13:45

Відвантаження нафти призупинено, дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф порт Приморськ

Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України атакували найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи. Приморськ — це ключовий хаб для завантаження «тіньового флоту», з допомогою якого рф обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить росії приблизно $15 млрд. В результаті атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету рф від припинення експорту можуть становити до $41 млн. Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій рф — «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7». Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.



