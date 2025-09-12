|
ЗСУ атакували порт й ключові об'єкти нафтоперегонки
12 сентября 2025 | 13:45
Відвантаження нафти призупинено, дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф порт Приморськ
Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України атакували найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи. Приморськ — це ключовий хаб для завантаження «тіньового флоту», з допомогою якого рф обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить росії приблизно $15 млрд. В результаті атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету рф від припинення експорту можуть становити до $41 млн. Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій рф — «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7». Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.
также читайте
[03.09.2025]
[30.08.2025]
[28.08.2025]
[27.08.2025]
|
по теме
Ціна за втечу з країни зросли на 600%
12. 09. 2025 | 10:25
Вартість незаконного перетину кордону України поза офіційними пунктами пропуску сьогодні коливається від 10 до 20 тисяч доларів США за одну людину, повідомив заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денис Лисенко.
СБУ-шный генерал погорел на нетрудовых доходах
11. 09. 2025 | 09:08
1 марта несколько сотрудников СБУ приняли участие в праздновании дня рождения Константина Коломийца. Он отвечает за безопасность владельца подсанкционной букмекерской компании "Parimatch" Сергея Портнова. Среди гостей был и бывший руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, которому 4 сентября избирали меру пресечения по делу о незаконном обогащении и недостоверном декларировании — об этом сообщает "Слідство. Інфо".
Повістка для забронованих? Так, це реально
09. 09. 2025 | 09:08
адвокат Юрій Айвазян юрист пояснив, який саме вид повісток може бути надісланий заброньованому громадянину.
На американском фестивале зажмурили россиянина
04. 09. 2025 | 08:47
Россиянин Вадим Круглов погиб на американском музыкальном фестивале Burning Man, информацию об этом подтвердили власти штата Невада, в пустыне которой традиционно и проходит фестиваль.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»