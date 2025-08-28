Снарядный голод отступает

Новый завод Rheinmetall по производству боеприпасов открылся в немецком Унтерлюсе, сообщила газета Handelsblatt.

"Новый завод после увеличения объемов производства к 2027 году и при полной загрузке мощностей станет крупнейшим заводом в Европе по производству боеприпасов, если не в мире", - заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер на церемонии открытия. Также Паппергер сообщил о подписании контракта на строительство завода по производству пороха для боеприпасов в Румынии. Мы собираемся в относительно короткие сроки, вероятно, в течение следующих 18 месяцев, построить завод по производству пороха в Румынии. Правительство Румынии и Rheinmetall вместе вложат порядка 550 миллионов евро. Паппергер добавил, что Rheinmetall находится в процессе создания завода по производству пороха и артиллерийских снарядов в Болгарии. Он отметил, что его мощность составит треть от завода в Унтерлюсе, где планируется производить до 350 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Мы также строим пороховой завод и завод по производству снарядов в Украине", - добавил он.



