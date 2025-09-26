|
Росіяне вляпались у три котли
26 сентября 2025 | 12:57
Зет-воєнкори повідомляють про великі втрати й пагані наслідки
‼️В три! «котла» одночасно потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу, — z-воєнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання. «Ситуація катастрофічна, війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго» — визнає російський пропагандист подоляка Успіх сил оборони підтвердив і спікер Дніпровського угруповання Трегубов. За його словами, українські війська руйнують російську логістику у Добропілля, а росіяни змушені відступати та буквально застрягли у вузькому проході, де їх б’ють по обидва боки. Українські війська звільнили 160 км² та ще 170 км² зачистили, 7 н.п. звільнено та 9 зачищено. Оточення фактично зруйнувало плани російських наступальних операцій навколо Покровська.
также читайте
[16.09.2025]
[12.09.2025]
[11.09.2025]
[09.09.2025]
|
по теме
Транспорт без глушників непереможний
27. 09. 2025 | 10:26
Украинских ютюберов арестовали в Японии
27. 09. 2025 | 08:59
Японская полиция сообщила сегодня, что арестовала трех граждан Украины, которые без разрешения проникли в префектуре Фукусима в покинутый дом в зоне отчуждения, закрытой для обычных граждан после аварии на расположенной там атомной станции весной 2011 года.
Україна розгортає торгівлю зброєю
26. 09. 2025 | 09:08
Міністр оборони Італії: ми не готові до російського нападу
16. 09. 2025 | 09:51
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.
В Киеве и Одессе рвутся гранаты
16. 09. 2025 | 08:59
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»