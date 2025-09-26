Росіяне вляпались у три котли

26 сентября 2025 | 12:57

Зет-воєнкори повідомляють про великі втрати й пагані наслідки

‼️В три! «котла» одночасно потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу, — z-воєнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання. «Ситуація катастрофічна, війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго» — визнає російський пропагандист подоляка Успіх сил оборони підтвердив і спікер Дніпровського угруповання Трегубов. За його словами, українські війська руйнують російську логістику у Добропілля, а росіяни змушені відступати та буквально застрягли у вузькому проході, де їх б’ють по обидва боки. Українські війська звільнили 160 км² та ще 170 км² зачистили, 7 н.п. звільнено та 9 зачищено. Оточення фактично зруйнувало плани російських наступальних операцій навколо Покровська.



