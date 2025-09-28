ТЕМА

В ФБР - увольнения любителей становиться на колени

28 сентября 2025 | 08:43


ФБР США уволило ряд сотрудников, которые в 2020-м преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, передает Ассошиэйтед Пресс. По данным АП, сначала этих сотрудников – около 20 человек - перевели на другие должности, а потом уволили.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 