|
В ФБР - увольнения любителей становиться на колени
28 сентября 2025 | 08:43
ФБР США уволило ряд сотрудников, которые в 2020-м преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, передает Ассошиэйтед Пресс. По данным АП, сначала этих сотрудников – около 20 человек - перевели на другие должности, а потом уволили.
также читайте
[16.09.2025]
[16.09.2025]
[12.09.2025]
|
по теме
Медведев не исключает войны с Европой
29. 09. 2025 | 11:27
Транспорт без глушників непереможний
27. 09. 2025 | 10:26
Украинских ютюберов арестовали в Японии
27. 09. 2025 | 08:59
Японская полиция сообщила сегодня, что арестовала трех граждан Украины, которые без разрешения проникли в префектуре Фукусима в покинутый дом в зоне отчуждения, закрытой для обычных граждан после аварии на расположенной там атомной станции весной 2011 года.
Росіяне вляпались у три котли
26. 09. 2025 | 12:57
Зет-воєнкори повідомляють про великі втрати й пагані наслідки
Україна розгортає торгівлю зброєю
26. 09. 2025 | 09:08
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»