В ФБР - увольнения любителей становиться на колени

28 сентября 2025 | 08:43

ФБР США уволило ряд сотрудников, которые в 2020-м преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, передает Ассошиэйтед Пресс. По данным АП, сначала этих сотрудников – около 20 человек - перевели на другие должности, а потом уволили.



