Транспорт без глушників непереможний

27 сентября 2025 | 10:26

Винний законодавець.

Київська міська рада офіційно підтримала петицію із вимогою заборонити рух містом автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними двигунами. У петиції зазначається, що такі звуки лякають мешканців, адже нагадують шум російських шахедів, що особливо чутливо в умовах війни. У відповідь на петицію, яка набрала понад 6 тис. голосів, міська влада визнала, що гучні транспортні засоби негативно впливають на психоемоційний стан киян і є неприпустимими під час воєнного стану. Водночас у Київраді нагадали, що ще влітку 2023 року прийняли рішення «Про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території міста Києва», у якому вказано, що «рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, порушує права та законні інтереси мешканців міста Києва, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан і потребує заборони до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України». У зв’язку з цим було вирішено звернутися до Головного управління Національної поліції України у м. Києві з проханням унеможливити використання таких транспортних засобів на території Києва у період дії воєнного стану. Однак, кажуть у Київраді, наразі поліція не має ефективного механізму притягнення порушників до відповідальності через відсутність відповідних законодавчих змін на рівні Верховної Ради.



