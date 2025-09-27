|
Транспорт без глушників непереможний
27 сентября 2025 | 10:26
Винний законодавець.
Київська міська рада офіційно підтримала петицію із вимогою заборонити рух містом автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними двигунами. У петиції зазначається, що такі звуки лякають мешканців, адже нагадують шум російських шахедів, що особливо чутливо в умовах війни. У відповідь на петицію, яка набрала понад 6 тис. голосів, міська влада визнала, що гучні транспортні засоби негативно впливають на психоемоційний стан киян і є неприпустимими під час воєнного стану. Водночас у Київраді нагадали, що ще влітку 2023 року прийняли рішення «Про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території міста Києва», у якому вказано, що «рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, порушує права та законні інтереси мешканців міста Києва, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан і потребує заборони до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України». У зв’язку з цим було вирішено звернутися до Головного управління Національної поліції України у м. Києві з проханням унеможливити використання таких транспортних засобів на території Києва у період дії воєнного стану. Однак, кажуть у Київраді, наразі поліція не має ефективного механізму притягнення порушників до відповідальності через відсутність відповідних законодавчих змін на рівні Верховної Ради.
также читайте
[16.09.2025]
[12.09.2025]
[11.09.2025]
[09.09.2025]
|
по теме
Украинских ютюберов арестовали в Японии
27. 09. 2025 | 08:59
Японская полиция сообщила сегодня, что арестовала трех граждан Украины, которые без разрешения проникли в префектуре Фукусима в покинутый дом в зоне отчуждения, закрытой для обычных граждан после аварии на расположенной там атомной станции весной 2011 года.
Росіяне вляпались у три котли
26. 09. 2025 | 12:57
Зет-воєнкори повідомляють про великі втрати й пагані наслідки
Україна розгортає торгівлю зброєю
26. 09. 2025 | 09:08
Міністр оборони Італії: ми не готові до російського нападу
16. 09. 2025 | 09:51
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.
В Киеве и Одессе рвутся гранаты
16. 09. 2025 | 08:59
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»