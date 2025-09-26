Україна розгортає торгівлю зброєю

Зеленський заявив, що Україна планує створити експортні платформи в США, Європі, на Близькому Сході та в Африці після рішення про часткове відкриття експорту зброї. Про це повідомляє Reuters. У США президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками таких компаній, як Amazon, Bank of America, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, TechMet і Westinghouse.



