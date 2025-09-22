|
Как я покупаю технику с гарантией и кешбэком
22 сентября 2025 | 16:11
Когда мне хочется обновить телефон, купить геймерскую мышку или даже умный пылесос для дома, я сразу захожу на mta.ua. Этот украинский магазин уже более 20 лет радует своих клиентов, и я один из них. Здесь есть все: от обычных тостеров до самых современных моделей MacBook. Почему я выбираю МТА? Потому что цены здесь более приятные, чем в большинстве других магазинов – я проверял не раз. А еще каждая вещь, даже чехол или пленка для смартфона имеет гарантию, что дает ощущение уверенности.
Все, что нужно собрано в одном месте
Этот сайт – это как огромный цифровой супермаркет: более 300 000 товаров, 400 брендов и 700 категорий. Я обожаю листать раздел смартфонов – здесь есть Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, Google и еще множество других. Удобные фильтры помогают выбрать модель по моим приоритетам: камеру, память, производительность или автономность. Но кроме телефонов, здесь есть куча другого:
Новинки, такие как свежие модели iPhone, появляются здесь быстрее, чем где-либо в Украине. Каталог регулярно обновляется товарами от топовых брендов, таких как Tefal, Asus, Philips, DJI или Dyson. Фильтры по цене, характеристикам или изготовителю делают поиск максимально быстрым и простым.
Каталог интернет-магазина цифровой техники
Каталог с подержанными товарами
Особенно мне нравится их раздел с подержанными гаджетами. Смартфоны, ноутбуки, смарт-часы или игровые приставки – все в отличном состоянии, но за меньшие деньги. И что важно – на эти товары также есть гарантия, которую можно продлить по желанию. После покупки специалисты МТА настраивают устройство: устанавливают нужные программы, проверяют все – и я сразу могу им пользоваться.
Ассортимент подержанной техники в интернет-магазине МТА
Ремонт с гарантией
МТА – это не только сайт, но и 30 офлайн-магазинов и собственные сервисные центры по Украине. Если что-то идет не так, приношу гаджет, и его быстро приводят в порядок – от мелкого ремонта экрана до более сложного, как замена деталей в ноутбуке. Сначала делают бесплатную диагностику, а я уже решаю, ремонтировать ли. На время ремонта мне дают временный гаджет, а гарантия на работу действует до 6 месяцев. Это просто спасение!
Сервисный центр МТА
Обмен старых гаджетов на новые
Когда хочется что-то новенькое, но нехотя возиться с продажей старика, я иду в trade-in. Это работает для смартфонов, планшетов, ноутбуков и смарт-часов. Мой алгоритм прост:
Почему я фанат МТА
На https://mta.ua/ я плачу так, как мне удобно: картой, наличными деньгами или через онлайн-сервис. Но чаще беру в рассрочку – бери сейчас, плати потом. На многие товары есть рассрочка до 36 месяцев без процентов, что для меня настоящее спасение. На сайте всегда есть акции, скидки на популярные модели или розыгрыши крутых призов. Мои любимые плюсы:
Для военных – особые предложения. Просто сообщи о своем статусе при заказе, и тебе дадут скидку. Это даже работает для родных, которые могут отобрать твой заказ в магазине.
P.S. Новым покупателям дарят 200 грн на первую покупку. Так что не теряй времени – заходи на mta.ua, выбирай, что давно мечтал, и кайфуй от шопинга, как я!
