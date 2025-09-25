|
УБОП раскрывает убийство Кеннеди
25 сентября 2025 | 08:06
Отрывок из книги "Войны УБОП Киева".
Генерал Владимир Дахновский, начальник 8 отдела УБОП Киева делится секретами оперского мастерства:
Обычно я начинал беседу с задержанным со сложного вопроса: «Кто Кеннеди убил?» После этого переходил к простым, которые касались совершенного им преступления.
В 2018 году случайно встретил на улице бывшего преступного авторитета из числа лиц так называемой «кавказской национальности», которого я принимал раз 7-8. Воспитывал и словом, и кулаком, дважды отправлял в тюрьму. Обрадовались встрече, как старые друзья после долгой разлуки. Сели в кафе, начали вспоминать лихие 90-е: -«А помнишь, как ты меня гонял?..» -«Работа такая…», -«А помнишь, как ты меня лупил?..», - «Ну, дык…» В общем, беседа, как в мультике «Жил был пес».
А потом говорит мне старый знакомый: «А помнишь, ты меня спрашивал: Кто Кеннеди убил? А я в ответ: «Он из какой бригады?…» - и опять прилетает оплеуха. Несправедливо: я ведь тогда не знал Кеннеди. И только заехав на зону, узнал, что Кеннеди - Президент Соединенных Штатов Америки!»
