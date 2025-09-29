29 сентября 2025 | 11:27

Его цитирует РИА-новости.

В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет.

Её быть не должно.

Почему?

Потому что она противоречит интересам нашей страны.

1. России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой. Нечего там ловить. Экономика Европы слаба и зависима от США, а её культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах.

2. Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешёвое.

3. Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик.

Почему такая война не может быть развязана самой Европой? Вот почему.

1. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией.

2. Европейские лидеры – ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.

3. Европейцы в своём большинстве инертны и изнеженны, они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю.

Почему война всё-таки возможна?

Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения.

Поэтому нужно быть начеку.