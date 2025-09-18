|
10 шуб и чемодан драгоценностей
18 сентября 2025 | 12:36 , ТЕМА
Очередной отрывок из книги "Войны УБОП Киева".
Рассказывет сторожил УБОПа генерал Владимир Дахновский:
УБОП занялся второй группой махровых воров-грузин. Один был у Савлохова, но держал и свою бригаду: его бойцы приезжали из Грузии, а Савлохов об этом даже не догадывался. Лидер смотрелся импозантно: богато одет, весь в рыжье.
К нам поступает информация: есть один серьезный вор, живет в съемной хате. Мы знали, что у него уже куплен билет в Тбилиси, чемодан собран. Его нужно было срочно задерживать. Единственная зацепка: у вора - пара дорогих шуб, а квартира – голимая. Изъяли шубы, начали с ним работать. Кавказец говорит: я их купил и оставляю дочке хозяйки - люблю ее сильно. А одна шуба была эсклюзивная. Пробиваем по учетам и находим, что эта шуба стоит тысяч 30 долларов. Хозяйка, у которой украли шубу, даже побоялась говорить цену. Только пуговицы по 800 долларов, как призналась потом потерпевшая. Она дала нам дает характерные приметы и сомнений не осталось: это ее шуба. Стало ясно, что наш грузин уже не летит в Тбилиси.
Эти воры работали только в центре, только на Печерске, выбирали самые дорогие квартиры. У них был специалист, который открывал любой замок, блокировал любую сигнализацию. Мы в процессе работы выходим на второй адрес и там обнаруживаем этого супер-специалиста, но без инстурмента. Зато на адресе изымаем два чемодана драгоценностей. Реально их цена больше миллиона долларов. Начали колоть взломщика: где он спрятал инструмент? Тот посылал нас на разные адреса, но мы ничего не нашли. А потом вместе с ним сели перекусить в гриль-баре, и он, расчувствовавшись рассказал, что прячет свой арсенал под крыльями машины. Потом по этой группе нашли больше десяти шуб.
Так мы раскрыли семь контрольных краж. Для непосвященных: в городе как правило на контроле стояло около 30 преступлений. Особую благодарность нам высказал тогда начальник угро Ярема, который отвечал за эти контрольные преступления.
Это были матерые воры. Никуда не спешили: вскрывали замок на двери и отходили. Смотрели: прибегут ли хозяева? Потом возвращались. На одном адресе сейф был замаскирован в ванной комнате: они и его нашли. Сняли аккуратно, положили не на пол, а подстелили полотенце, чтобы плитку не побить. Замки разбирали и аккуратно раскладывали. Наверное, это была привычка.
При выходе, уходя, оставляли на полу дорогую вещь – чтобы и дальше хозяева добро наживали. Так же поступал и вор Рыбка, если по левой наводке заходил в бедную квартиру: оставлял на столе сотку. Он и с ментами всегда общался уважительно, никаких жалоб не писал. Даже с сержантом на «вы» разговаривал.
