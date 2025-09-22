|
Про яхту Ахметова й жабу
22 сентября 2025 | 19:16 , ТЕМА
З постів пересічних дізнався дату ДР Ахметова. Народ каже: «Зі святом тебе, сволота!» Й замість святкової листівки постить фото ахметівської яхти за півмільярда, купленої 2024 року. Ну, ви зрозуміли – «у той час, коли країна проливає кров, ця гнида…» Для довідки пересічним: середні темпи зростання цін на яхти становлять 7% на рік. А ще ж можна ті яхти здавати в аренду всіляким реперам й Дженіферам Лопес (так-так, мільярдери не гидують підробляти на аренді).
Тим не менш: ми всі люто ненавидимо Ахметова, бо тарифи на електрику зростають й він за це відповість.
На ДР Ахметова я не знайшов жодного слова подяки власникові його енергокомпаній, які всі військові роки без перебільшення героїчно відновлювали енергосистему після обстрілів й руйнувань. Звісно, це робив не особисто Ахметов, але маю підозру, якби він не створив належних умов, всі наймані ним електрики давно б розбіглися…
Й на ДР Ахметова ніхто (окрім мене) не згадує, що ДТЄК встановив 200 МВт накопичувачів електроенергії, що дозволить заживити 660.000! домогосподарств у той час, коли ворог руйнує енергосистему України. Чому цей злодій не втік з країни з усіма грошима, а залишився й інвестує в енергетику під час війни – ніхто не відає, але всі люто ненавидять.
Я ж, як дипломований інженер-електромеханік стверджую, що Ахметов цілком заслуговує отримати на ДР орден, або принаймні медаль.
З днюхою, Ренате Леонідовичу!
также читайте
[27.08.2025]
[23.08.2025]
|
по теме
Как я покупаю технику с гарантией и кешбэком
22. 09. 2025 | 16:11
10 шуб и чемодан драгоценностей
18. 09. 2025 | 12:36 , ТЕМА
К черту пленки Миндича! Есть пленки Ельцова
17. 09. 2025 | 09:31 , Олег Ельцов. ТЕМА
Все до икоты трындят про пленки Миндича. И то на них записали, и это… Якобы его конуру на Грушевского прослушивали снизу – из квартиры дочери предателя Андрея Деркача. Этой новости уже месяц, но ни одной записи не оглашено, ни один чиновник в ОП не застрелился в ожидании грядущего позора. Так была ли прослушка, почему прогрессивная общественность по сей день пишет и читает этот бред? Есть хоть одно подтверждение существования записей, проведено ли служебное расследование, подтвержден/опровергнут сам факт? Нет ничего кроме тонн кофейной гущи, на которой все увлеченно гадают.
Бутерброд – себе в рот, пистолет – в рот бандиту
12. 09. 2025 | 10:03
"Бытовуха" из жизни киевского УБОПа - из книги "Войны УБОП Киева".
Как я не стал порохоботом
09. 09. 2025 | 08:44 , Олег Ельцов. ТЕМА
Признаюсь в теплых чувствах к Порошенко П.А. Бессмертная формула всех времен от Тимошенко Ю.В. тут ни при чем. У меня твердая гражданская позиция: голосую не сердцем, а желудком! Имея богатый послужной список сладкоежки твердо заявляю: человек, которому страна обязана блистательным бизнесом под брэндом «Рошен» плохим быть не может. О, эти свежайшие заварные, эти пухленькие зефиры… А кто ж не знает этих манящих конфеток в коробках, принявших форму опарыша с ромом, виски и прочими напитками во чреве!
16 сентября 2025
[06:55]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»