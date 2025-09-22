Про яхту Ахметова й жабу

22 сентября 2025 | 19:16 , ТЕМА

З постів пересічних дізнався дату ДР Ахметова. Народ каже: «Зі святом тебе, сволота!» Й замість святкової листівки постить фото ахметівської яхти за півмільярда, купленої 2024 року. Ну, ви зрозуміли – «у той час, коли країна проливає кров, ця гнида…» Для довідки пересічним: середні темпи зростання цін на яхти становлять 7% на рік. А ще ж можна ті яхти здавати в аренду всіляким реперам й Дженіферам Лопес (так-так, мільярдери не гидують підробляти на аренді).

Тим не менш: ми всі люто ненавидимо Ахметова, бо тарифи на електрику зростають й він за це відповість.

На ДР Ахметова я не знайшов жодного слова подяки власникові його енергокомпаній, які всі військові роки без перебільшення героїчно відновлювали енергосистему після обстрілів й руйнувань. Звісно, це робив не особисто Ахметов, але маю підозру, якби він не створив належних умов, всі наймані ним електрики давно б розбіглися…

Й на ДР Ахметова ніхто (окрім мене) не згадує, що ДТЄК встановив 200 МВт накопичувачів електроенергії, що дозволить заживити 660.000! домогосподарств у той час, коли ворог руйнує енергосистему України. Чому цей злодій не втік з країни з усіма грошима, а залишився й інвестує в енергетику під час війни – ніхто не відає, але всі люто ненавидять.

Я ж, як дипломований інженер-електромеханік стверджую, що Ахметов цілком заслуговує отримати на ДР орден, або принаймні медаль.

З днюхою, Ренате Леонідовичу!