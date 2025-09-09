|
Как я не стал порохоботом
09 сентября 2025
Признаюсь в теплых чувствах к Порошенко П.А. Бессмертная формула всех времен от Тимошенко Ю.В. тут ни при чем. У меня твердая гражданская позиция: голосую не сердцем, а желудком! Имея богатый послужной список сладкоежки твердо заявляю: человек, которому страна обязана блистательным бизнесом под брэндом «Рошен» плохим быть не может. О, эти свежайшие заварные, эти пухленькие зефиры… А кто ж не знает этих манящих конфеток в коробках, принявших форму опарыша с ромом, виски и прочими напитками во чреве!
За годы, прожитые вместе с магазином «Рошен», открывшемся по соседству, я заслужил звание почетного порохобота: не словами, но кровным рублем и любовью к сладкому доказал.
Кондитерские изделия прочих производителей появляются в нашем доме только волею судеб и гостей. Впрочем, должен признаться в мимолетной неверности «Рошену»: раз в год мне дарят на ДР огромный шоколадный торт Харьковской кондитерской фабрики.
Но сегодня вдруг мы обнаружили в доме две шоколадки: от «Рошена» и «Короны». Обе как близнецы: все ТТХ одинаковы. На семейном совете приняли решение провести дегустацию.
Заварен чай, распакованы шоколадки. От каждой отломили по равному кусочку и начали. Моя супруга после долгих сомнений проголосовала за «Рошен»: его шоколад не такой сладкий. Тут следует отметить, что Наташа с много большим удовольствием поучаствовала бы в дегустации мясных изделий или на худой конец рыбных. По этой причине мы, собственно, и поженились: она не ест сладкого, я не люблю мясо, значит делиться не приходится – нет и причин для семейных конфликтов. Одним словом, не стоит принимать во внимание мнение дилетанта в поедании шоколада. Поэтому прислушаемся к профессионалу.
Итак, я медленно отломил кусочек «Рошена», подождал, пока он начнет таять во рту, прислушался к вкусовым ощущениям. Затем нежно измельчил оставшееся зубами, снова подождал, почувствовал разливающееся по телу блаженство, проглотил, закрыл глаза в нирване… Для очищения вкусовых рецепторов запил черным чаем (как вы понимаете – ни о каком сахаре в напитке и речи быть не может). Затем проделал ту же процедуру с продукцией «Короны».
И вот что я скажу, единомышленники-сладкоежки: отдаю пальму первенства «Короне»! Богаче и многообразнее вкусовые оттенки, сильнее послевкусие… Нет, я не перестану посещать магазин «Рошен», но никто не убьет слова правды из уст неподкупного журналиста. Свобода слова в Украине есть!
