Конец ОПГ Савлохова

29 сентября 2025 | 10:40 , ТЕМА

Отрывок из книги "Войны УБОП Киева".

Рассказывает начальник 8 отдела УБОП генерал Владимир Дахновский:

Боря Савлохов возглавлял одно из крупнейших ОПГ Киева – межнациональное объединение, костяк которого составляли осетины, армяне и представители прочих братских народов Кавказа. В конце 80-х в Киеве были два кавказских лидера: Татуш и Салоха (Борис Савлохов). В течение пары лет они разошлись, а затем Татуш уехал в Москву – его группировка села на контроль спиртовых потоков Владикавказ-Москва. Татуш разделил братву с Салохой и уехал. Его люди часто наезжали в Киев по своему спиртовому бизнесу.

Бригада у Савлохова была большая, беспредельная, их опасались все ОПГ Киева. Борю не боялся только Череп: тоже беспредельщик, два раза сидел, в 1990 году освободил от чеченов Будапешт. Силой с савлоховскими меряться было сложно: могли позвонить в кишлак и оттуда на стрелу приедут еще 30 бойцов. Часто использовали представителей землячества для подписки в других городах. Многие кавказцы, те же курды платили мзду Савлоховцам. Статусность ОПГ объяснялась и харизматичностью лидера: Борис старался быть справедливым по своим - осетинским - понятиям, спасал рядовых бойцов, меценатствовал, чем выгодно отличался от окружения. Два других брата Савлоховых тоже входили в ОПГ и все трое были борцами, поддерживали олимпийскую сборную по борьбе и являлись в ней тренерами. Так ОПГ начало крышевать не только бизнесменов, но и украинский спорт.

Также совлоховцы спонсировали художественную гимнастику: Галина Белоглазова, Лилия Подкопаева, Екатерина Серебрянская и прочие звезды должны быть благодарны совлоховцам.

Боря любил богемную тусовку, крутился среди артистов и музыкантов: был знаком с Рыбчинским, Кобзоном, вытащил на украинскую сцену Яна Табачника, Ани Лорак, многие артисты обращались к нему за деньгами и протекцией. Мафиозо мог снять с пальца кольцо с бриллиантом и презентовать полюбившемуся музыканту.

Борис играл в самых крутых казино. Его постоянно сопровождали человек 20 крепких осетин. Если что-то не то – сразу разрывали, а уж потом разбирались. Избивали ногами прямо в зале татаринского «Маями». Тогда же вошло в моду ношение барсетки. Бойцы из охраны носили за Борисом его барсетку.

Он отрицал воровское движение. Первый конфликт Салохи с представителем воров случился в ресторане “Италия”. Борис повздорил с вором Дато. Конфликт закончился в туалете, где бойцы Салохи помакали Дато головой в унитаз. При экзекуции присутствовал Владимир Кисель. Это произвело на него впечатление.

С таким характером Борису Сослановичу предсказуемо желали отомстить многие. Неоднократные покушения лишь укрепляли его имидж. По городу он перемещался на броневике с многочисленной охраной. Ходила загадка: «Какой самый быстрый зверь на свете?” Правильный ответ: “Боря Савлохов на Мерседесе-600». Очень духовитый был злодей!

Самое яркое покушение на Савлохова – расстрел из гранатомета на улице Луначарского около метро “Левобережная”. Стрелял киселевец Фетис, - он был одним из самых крутых по Киеву. Стрелял неудачно, лишился руки и вскоре умер. Перед смертью сказал, что заказ поступил от Дато – того самого, что усилиями охраны Савлохова испил водицы из писюара в «Маями».

Его вечно сопровождали скандалы, особенно часто в казино, которые он здорово любил и где периодическими избивал супругу Мзию - харизматичную страстотерпицу. Периодически по Боре возбуждали дела, но он их всякий раз успешно закрывал через свои обширные связи. На Крещатике одно время висели плакаты с фотографией Савлохова с Кучмой. Со временем Борис Сосланович стал злоупотреблять своими контактами с сильными мира сего, в том числе с супругой Президента Людмилой Кучмой. Он становился неудобен.

Началом конца ОПГ стала подача заявления потерпевших в 8 отдел УБОП. Заявители – известные главы семей изидов Алоян и Мамоян. Долгое время они платили Борису по 10 тысяч долларов в месяц. Они торговали сигаретами и начинали фермерствовать. Армянин из окружения Савлохова разыграл сценку и спровоцировал ситуацию, когда обиженные осетины сказали: «Эти пастухи будут платить больше!»

Изиды отказались. Горячий Боря без лишних вопросов тут же бьет в нос Алояну. Изиды написали заяву в 8 отдел УБОП, после чего отдел в полном составе выехал на место встречи, назначенное бандитами– спортивный манеж суворовского училища. Вместе с «восьмыми» выехал первый заместитель начальника УБОП Валерий Гелетей. УБОПовцы тогда задокументировали угрозы в адрес потерпевшего, и передачу - 10 тысяч долларов Борису Савлохову. Главаря и всю верхушку банды задержали..

Вспоминает Дмитрий Яковлев:

Я допрашивал Савлохова в управе несколько часов – он не кололся. И тут заходит Дахновский который берет его на понт: «Боря, да ты офигел - восемь вечера - мы домой сегодня пойдем?! Пиши быстрее». Савлохов смотрит в честные глаза Дахновского и начинает строчить текст: бояться ведь нечего, это ж чистая формальность – скоро домой. –

Но домой пошли только УБОПовцы. Когда Борю по ст.115 УПК закрыли на трое суток, он начал падать в обморок. Вызвали “Скорую”, медики заявляют: надо освобождать – сердце слабое. Дахновский взял кардиограмму, долго на нее смотрел и вызвал вторую “Скорую”. На этот раз медики пришли к выводу, что здоровье у Бориса Сослановича богатырское. И Салоха поехал на КПЗ. Также арестовали его начальника охраны Зурика, который принимал участие в избиении Алояна с Мамояном.

Продолжает Владимир Дахновский:

Пока шло следствие по наезду на изидов, в Киеве продолжались разборки с участием савлоховцев: убили авторитетного Норика, члена ОПГ Савлохова, киллер расстрелял из автомата брата Бориса - Тимура Савлохова (впоследствии преступление раскрыто киевским уголовным розыском).

14 марта 2000 года состоялось заседание суда по Борису Савлохову. Накануне киллер расстрелял Теймураза, Борис плакал в зале. Тимура хоронили в Осетии, на похороны приехали шесть женщин двумя экипажами: Мзия-жена Бориса, баскетболистка-жена Русика, жена Тимура из Днепропетровска и три гимнастки, про которых мы упоминали выше. Похороны завершились жесткой бабской дракой.

В деле Бориса Савлохова следственный отдел вместе с УБОП впервые применил Закон об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. Алояну и Мамояну грозила нешуточная опасность.

На процессе над Савлоховым развернулась ожесточенная борьба за его деньги между гособвинением и защитой. Каждая сторона отрабатывала жирный гонорар Бориса Савлохова. Особо отметился в этом деле гособвинитель – сотрудник прокуратуры Киева, который вместо обвинения начал выступать в защиту подсудимого, вспомнил поддержку спорта и детсада. А на последнем заседании суда гособвинитель предложил переквалифицировать обвинение с ч.3 на ч.2. Адвокатам уже нечего было добавить. Так гособвинитель съел хлеб двух адвокатов. Это была борьба за бабки и должности – бандиты занесли денег в прокуратуру и руководство сказало гособвинителю: хочешь рости в должности? – проси максимально мягкий приговор, не связанный с реальным лишением свободы. После суда гособвинитель стал зампрокурора Голосеевского района Киева. Карьера этого прокурора и в дальнейшем демонстрировала тенденцию к росту и в итоге расторопный прокурорский оказался в Генеральной прокуратуре.

Но все было тщетно: Борису вменили кроме вымогательства еще и хулиганку в казино. Дали семь лет. Незадолго до освобождения у него случился загадочный сердечный приступ, он умер так и увидев свободы. Киев счастливым образом избежал неминуемых кровавых разборок, которые должны были последовать вслед за возвращением Бориса Савлохова в столицу.

После ареста Бориса УБОПу удалось расколоть его группировку на несколько частей. В настоящий момент действуют отдельные бригадиры, но цельного ОПГ не существуют. В живых остался единственный из братьев Савлоховых Руслан, которому всегда был ближе бизнес, чем бандитские терки. Ведет он себя много скромнее, чем покойные братья.