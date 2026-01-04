Українські дрони б'ють рекорди

04 января 2026 | 14:06

Українські ударні дрони вже здатні долітати на відстань до 35 кілометрів, а рекордні польоти сягають 40 кілометрів. Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов із позивним «Абдулла».

За його словами, українські безпілотники дедалі частіше залітають у глибокий тил противника, де російські військові не очікують загрози. Він зазначив, що ворог зазвичай розраховує на дальність польоту українських дронів у межах 10–15 кілометрів, однак підготовлені екіпажі здатні значно перевищувати ці показники.

Командир підкреслив, що ефективність таких операцій забезпечується індивідуальним налаштуванням дронів під конкретний день виконання бойового завдання. За його словами, безпілотники не використовуються за універсальною схемою, а збираються та конфігуруються з урахуванням умов конкретної місії.

Він пояснив, що для цього застосовуються різні компоненти, які дозволяють обирати оптимальний передавач радіосигналу, камеру та загальну комплектацію. Саме така гнучкість дає змогу адаптувати дрони до змін у тактиці ворога та протидіяти засобам радіоелектронної боротьби.