Операція у Венесуелі - шлях до таємниць росВПК

04 января 2026 | 19:12

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі Сполучені Штати заявили про готовність тимчасово взяти на себе управління країною до моменту безпечної передачі влади. Відтак, Вашингтон може отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил, зокрема до російського озброєння, яке країна-агресорка Росія постачала країні впродовж останніх років.

Про це повідомляє Defence Express. Зазначається, що це відкриває для Пентагону шлях до детального вивчення низки систем, які тривалий час становили інтерес для американської розвідки. Серед найбільш цінних зразків, за версією аналітиків:

зенітно-ракетні комплекси С-300ВМ, поставлені Росією у 2013 році у складі двох дивізіонів;

комплекси "Панцир" та "Бук-М2", які раніше вже надходили на озброєння країни у 2009–2015 роках.

Водночас, як відзначають у Defence Express, окремий інтерес для США становлять винищувачі Су-30МКВ, які Венесуела почала отримувати з 2006 року. Наразі на озброєнні країни залишається 21 такий літак. Не менш важливими є й ракети класу "повітря–повітря" Р-77, які вважаються одними з найсучасніших у російському арсеналі.

Крім того, американські фахівці потенційно можуть отримати доступ до інших зразків озброєння, зокрема:

300-мм реактивних систем залпового вогню "Смерч";

іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6;

китайських амфібійних бойових машин піхоти VN-16 (ZBD-05).

Новій владі Венесуели також доведеться визначитися з подальшою долею значного парку російської бронетехніки та артилерії. На озброєнні країни залишаються, зокрема, 92 танки Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 самохідних артилерійських установок "Мста-С", 13 "Нона-СВК", 24 РСЗВ "Град", а також вертольоти Мі-17, Ка-29 і Ка-31.