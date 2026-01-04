ТЕМА

2025-го ЗСУ отримало на чверть більше броньовиків

04 января 2026 | 13:16

Протягом 2025 року Збройні Сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.


За словами Шмигаля, частина бронемашин виготовлена за схемою MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – захист від мін та засідок). Вони мають V-подібне днище для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла та монолітну бронекапсулу з зовнішніми вибухопоглинаючими елементами: колесами, шасі та двигуном.



