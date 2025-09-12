|
Бутерброд – себе в рот, пистолет – в рот бандиту
12 сентября 2025 | 10:03
"Бытовуха" из жизни киевского УБОПа - из книги "Войны УБОП Киева".
Вспоминает сторожил УБОП, генерал Владимир Дахновский:
«1994 год. Мы с Димой Яковлевым едем через Московский мост на работу. В нашем распоряжении – колхозного вида УАЗик на номерах киевской области серии «КХ», идет дождь, щетки не работают, ничего не видно и мы едем медленно. Я при этом жую бутерброд – холостяцкая жизнь дает о себе знать. Вдруг кто-то сзади нахально бибикает, я от такой наглости чуть не поперхнулся. Вслед за этим нас подрезает БМВ, останавливает среди моста, оттуда выбегают три быка и кидаются к нам. Я выхватываю ствол и вставляю ближнему бандосу в рот, при этом не забывая тщательно дожовывать свой бутерброд. Пытаюсь дать команду «Лежать», но с забитым ртом не получается, так все и происходит в полной тишине…
Вспоминает Дмитрий Яковлев:
Я тоже выскочил из УАЗа и ко мне бегут двое бандитов – здоровые лоси. А я, как на зло, без ствола. Ну, думаю, все – куда мне с этими спортсменами тягаться. Для приличия стал в стойку и жду когда меня замесят. Но тут эти двое на полном ходу падают на асфальт в метре от меня и со знанием дела закрывают головы руками. Я не могу понять, что произошло – оглядываюсь назад и только тут понимаю причину разительной перемены в поведении бригадных – вижу Дахновского засунувшего ствол пистолета в рот бандиту и безуспешно пытающемося проглотить бутерброд.
Продолжает Владимир Дахновский
Везем их в УВД. Это оказались бойцы из бригады Конона. Они молятся-крестятся: «Погорячились мы, бес попутал!» А незадолго до этого на площади Льва Толстого от взрыва гранаты был тяжело ранен участковый инспектор милиции. Мы сжалились над незадачливыми бандитами и говорим: «Такие как вы наших пацанов взорвали, они в госпитале лежат. Оплатите их счет за лекарства – все простим». Дали список необходимых лекарств и таким образом помогли раненому коллеге.
Подобные курьезы случались достаточно часто - во второй раз нас с Яковлевым подсекли на Красноармейской бригадир Авдыша со товарищи. Вылетают и пробуют нас прессануть. А я их сразу узнал, спрашиваю в ответ: «А документики у тебя есть?» Само слово «документики» испугало бандитов и те включили заднюю: «Мы перепутали, расходимся…» Тут я возразил: «Не, ребятки, вы как раз по адресу обратились! Поехали в гости к УБОПу – суток так на пятнадцать…»
Рассказывает опер УБОП Олег Бабенко:
1995 год. Рыбка обзавелся одним из первых мобильных в Киеве. На следующий день - стрелка на стадионе «Днепр», что по улице Щорса. Рыба демонстративно достает диковинный телефон и начинает по нему мурчать с человеком на другом конце: “Вася, я могу отовсюду звонить, к дому не привязан, мусора вычислить не могут …”
Присутствовавшие при разговоре бригадиры тихо обалдевают: Рыба - крутой, он круче всех! И тут новомодный мобильный Виктора Рыбалки вдруг зазвонил. Рыба гордо принимает звонок: “Алло! Кто? Дахновский? Какой? Из УБОПа? Что, к пяти часам – к вам?..” Братва обалдела во второй раз, теперь уже от крутизны УБОПа. Про это нам рассказывал агент, присутствовавший на стреле.
